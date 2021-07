Ciudades de EEUU viven un boom de venta de casas. El auge exponencial en Miami ayuda a explicar el porqué

"El único problema es que mucha gente no está aceptando un appraisal (tasación), entonces las personas de bajos recursos no tienen esa facilidad financiera para poner los $10,000 que el banco no le financia sobre la mesa. La recomendación sería seguir ahorrando y buscar la oportunidad en la que uno no tenga que sacar de sus ahorros o de sus reservas para sacar esa diferencia", consideró Guini.