¿Necesitas alquilar? Dónde han subido y bajado más las rentas en EEUU

Los precios de los alquileres en Estados Unidos se han mantenido estables en los últimos 12 meses, una buena noticia para aquellos que buscan arrendar, en especial tras las fuertes subidas que experimentó el mercado en los últimos dos años.

El precio medio por una vivienda de una habitación ha bajado 0.7% entre febrero de 2023 y febrero de 2024. Puede parecer una cifra bajísima, pero se trata de tan solo la segunda vez en la que ese dato baja en los pasados tres años. Aunque la tendencia del arriendo medio en las viviendas de dos habitaciones fue el alza, pues subieron 0.7% en ese mismo lapso.

De acuerdo con el Informe Nacional del Alquiler de Zumper, que analiza más de un millón de ofertas en el mercado del alquiler de todo el país cada mes, los montos cuando se renueven los contratos de arriendo este año deberían ser "significativamente menores", ya que se está viendo una oferta récord de alquileres disponibles en muchos lugares.

Eso significa que las buenas noticias para quienes buscan alquilar se extenderán a quienes deben renovar sus contratos, porque no se espera que los propietarios les hagan grandes subidas.

"Con la oferta récord de apartamentos que está llegando al mercado estadounidense, los inquilinos tienen más opciones para elegir y por ello los propietarios están aún más incentivados a retener a los inquilinos, ya que las unidades pueden permanecer vacías durante más tiempo en las condiciones actuales", explicó el director ejecutivo de Zumper, Anthemos Georgiades, en el informe.

"Si un inquilino quiere evitar la molestia de mudarse o quiere esperar a que pase la incertidumbre de la economía actual, permanecer en el mismo lugar probablemente implicará que le suban muy poco el alquiler este año, si es que se lo suben", agregó Georgiades.

Esta tendencia es amplia, pero no aplica a todos los lugares evaluados en el reporte. De las 100 grandes ciudades revisadas por Zumper, las rentas de vivienda con una habitación cayeron en 57 de ellas, se mantuvieron igual en 11 y subieron en 32.

1. Las mayores caídas se han dado en el 'Cinturón del Sol' y la región intermontañosa del Oeste

Mientras nos alejamos de los efectos provocados por la pandemia y la gran subida de precios que ocasionó en algunas regiones y ciudades del llamado 'Cinturón del Sol', a donde fue mucha gente a teletrabajar, los precios continúan bajando actualmente en muchas ciudades de esta área.

Como el 'Cinturón del Sol' se conoce al sur de Estados Unidos, desde la costa atlántica del Sureste hasta la costa suroeste del Pacífico.

De forma general, en muchas ciudades de esta región, incluidas algunas muy populares como Miami, Phoenix o Austin, las tasas de ocupación han ido disminuyendo y también los precios, dada la gran oferta generada por una ola de nuevas construcciones.

El reporte de Zumper cita como ejemplos los casos de Dallas y Austin, en Texas, en donde el auge de la construcción ha sido tal que ha hecho que los precios de viviendas de una habitación caigan hasta un 10% y que los propietarios estén teniendo que ofrecer incentivos para atraer a los inquilinos, como por ejemplo meses de alquiler gratis.

Un fenómeno similar está ocurriendo en la región intermontañosa del Oeste. Allí, ciudades como Denver, Las Vegas o Salt Lake City están viendo una oferta récord de nuevas viviendas, por lo que el informe de Zumper pronostica que los precios en esta área también caigan más rápidamente que el promedio nacional.

2. Los precios siguen subiendo en el Noreste

Por otra parte, mientras los precios caen en el 'Cinturón del Sol', lo contrario ocurre hacia el Este, en especial en el Noreste, donde la oferta sigue siendo insuficiente y la demanda muy alta. Syracuse, Nueva York, fue el lugar en donde más subieron las viviendas de una habitación en el úlñtimo año: 22%. En Chicago subieron 21% y en la ciuda de Nueva York 18%.

Otras ciudades como Lexington, Kentucky, también estuvieron entre las que vieron un mayor aumento en los alquileres de una habitación.

