Crédito tributario por hijo: estas son las fechas en las que saldrán los pagos mensuales de $250 y $300

El próximo 15 de julio saldrá el primer pago mensual de $250 o $300 del Crédito Tributario por Hijo, mejorado solo por este año debido a la pandemia, confirmó esta semana el Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés).

Esa agencia federal enviará próximamente una carta a los hogares elegibles a estos pagos del Child Tax Credit (CTC), como se le conoce en inglés a este crédito, con un detalle de la cantidad estimada que recibirán cada mes entre julio y diciembre.

Esos pagos saldrán los días 15 de cada mes, salvo en agosto que serán enviados el día 13, precisó el IRS. Llegarán en un cheque o a través de un depósito directo, como se ha hecho con los cheques de estímulo y los reembolsos del pago de impuestos.

Este año, los hogares elegibles recibirán un crédito de $3,600 por cada hijo menor de 6 años y de $3,000 por los hijos de entre 6 y 17 años bajo este crédito 'potenciado'. Eso significa que los pagos serán de $300 mensuales entre enero y diciembre para cada hijo elegible menor de 6 años y de $250 mensuales por cada hijo elegible entre los 6 y 17 años.

Esos pagos mensuales equivalen a la mitad del monto total del crédito al que la persona sea elegible. La otra mitad será entregada al presentar la declaración de impuestos correspondiente a los ingresos del 2021, es decir, en la temporada de taxes del próximo año.

¿Debo hacer algo para recibirlo?

"La mayoría de las familias no tienen que tomar acción para recibir su pago. Normalmente, el IRS calculará la cantidad del pago tomando como referencia la declaración de impuestos del 2020. Si esta declaración no está disponible, ya sea porque no ha sido presentada o porque aún no ha sido procesada, el IRS determinará entonces el pago usando la declaración del 2019", explicó.



Es muy importante que quienes no declararon impuestos en 2020 y 2019 lo hagan lo antes posible, para que el IRS pueda tener su información y revisar si son elegibles a este crédito.

"Presentar la declaración tributaria pronto garantizará, además, que el IRS tenga su información bancaria más reciente, así como detalles clave sobre los hijos elegibles. Esto incluye a personas que usualmente no requieren declarar impuestos, como las familias que carecen de una casa, viven en zonas rurales pobres u otros grupos que sufren desventajas", agregó.



