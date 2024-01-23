Declaraciones de impuestos 2024 del IRS: cómo preparar tu declaración de forma gratuita con el IRS

Video Declaraciones de impuestos 2025: tres consejos para que tu reembolso llegue más rápido

El Servicio de Rentas Internas (IRS) tiene una herramienta con la que algunos contribuyentes podrán preparar y presentar de forma gratuita su declaración en esta temporada de impuestos 2024. Se llama Free-File y podrá ser usada por más personas en esta temporada de declaraciones de impuestos 2024 del IRS.

Aquí te explicamos qué es Free-File , quiénes pueden usar esta herramienta y cómo puedes acceder a ella en la página web del IRS.

Qué es 'Free-File' para llenar de forma gratuita declaraciones de impuestos 2024 del IRS

Es una alianza entre el IRS y Free File Inc. que permite que ocho proveedores preparen las declaraciones de impuestos online y con el uso de un software que te guiará paso a paso. "Es fácil, seguro y no te costará", dice el IRS en su web.

Este año, uno de esos proveedores, ezTaxReturn.com, tendrá disponible la opción de preparar la declaración de impuestos en español.

El IRS recomienda usarla a las personas elegibles porque este tipo de software ayuda a detectar correctamente si pueden reclamar créditos tributarios importantes como el Crédito Tributario por Hijo o el Crédito Tributario por Ingresos de Trabajo.

El crédito por trabajo, o Earned Income Tax Credit (EITC) en inglés, puede generar un reembolso a quienes sean elegibles y no tenga una deuda tributaria con el IRS. Y, en esta temporada de impuestos, ese crédito alcanza hasta $7,430 para algunos contribuyentes.

Quiénes pueden llenar sus 'taxes' con Free-File del IRS

La herramienta Free-File podrá ser usada por los contribuyentes con un ingreso bruto ajustado o adjusted gross income (AGI) en inglés de $79,000 o menos en 2023.

El ingreso bruto ajustado o AGI es el número que resulta cuando a tus ingresos le restas los ajustes que te apliquen, como por ejemplo si pagaste intereses por un préstamo estudiantil o pusiste dinero en una cuenta para la jubilación.

Antes, la herramienta podía ser usada por menos personas, porque el límite de ingresos era más bajo ($73,000).

Desde cuándo se puede usar la herramienta

Ya está disponible y las personas elegibles pueden preparar sus declaraciones de impuestos. El proveedor las retendrá hasta el 29 de enero, que es cuando el IRS dará inicio a la temporada de declaraciones de impuestos 2024 y comenzará a procesarlas.

En este link podrás acceder directamente a Free-File en español. Ahí podrás evaluar los diferentes proveedores y responder varias preguntas que te sugerirán cuáles puedes usar, como por ejemplo tu ingreso bruto ajustado (AGI en inglés), el estatus con el que presentarás tu declaración y detalles para ver si eres elegible a créditos tributarios como los que mencionamos arriba.

Algunos proveedores dentro de Free-File también ofrecen la preparación de los 'taxes' estatales de forma gratuita. Ten en cuenta que otros pueden cobrar una comisión. "Asegúrate de leer con cuidado la información de cada compañía", recomienda el IRS.

