El Congreso logra pacto para ampliar el crédito por hijos y deducciones fiscales para empresas: te explicamos

Los principales negociadores demócratas y republicanos en el Congreso sellaron el martes un compromiso para un acuerdo por 78,000 millones de dólares destinados a ofrecer beneficios fiscales a empresas y a familias de bajos ingresos, aunque el paquete enfrenta un camino difícil para su promulgación en un año electoral.

Los líderes de los comités de Finanzas del Senado, el demócrata Roy Waden, y de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, el republicano Jason Smith, explicaron en un comunicado conjunto que el plan incluye 33,000 millones de dólares para prorrogar parcialmente una importante ampliación del crédito fiscal por hijos.

Añadieron que otra cantidad similar está destinada a restituir una serie de deducciones fiscales que han expirado para las empresas y que están relacionadas con la investigación y las deducciones de capital.

El plan incluye un aumento de un crédito fiscal para fomentar el desarrollo de viviendas de renta baja, desgravaciones fiscales para las víctimas de catástrofes y exenciones fiscales para los trabajadores y empresas taiwanesas que operan en Estados Unidos.

En qué consiste el crédito fiscal por hijos

El senador Wyden señaló que 15 millones de niños de familias de bajos ingresos "estarán mejor como resultado de este plan y dado el miserable clima político actual, es un gran negocio tener esta oportunidad de aprobar una política profamilia que ayude a tantos niños a salir adelante".

En 2021, el crédito fiscal por niño ampliado redujo las tasas de pobreza infantil casi a la mitad y costó unos 105,100 millones de dólares. El programa caducó en 2022, reduciendo la cantidad que las familias podían reclamar por hijo a los niveles establecidos por los recortes de impuestos del expresidente Donald Trump en 2017 y limitando el crédito que podían recibir las familias de menores ingresos. La idea ahora es reactivar este crédito debido a los inesperados resultados relacionados con el descenso de la pobreza infantil en EEUU.

El compromiso anunciado este martes aumentaría gradualmente el límite de cuánto podrían recibir las familias con ingresos más bajos para igualar la cantidad para las familias con ingresos más altos. También haría el crédito más accesible para las familias con varios hijos, permitiría a los padres utilizar sus ganancias del año anterior para reclamar un crédito mayor y se ajustaría automáticamente a la inflación a partir del año fiscal en curso.

Smith, por su parte, defendió lo que dijo que serían "más de 600,000 millones de dólares en políticas fiscales probadas a favor del crecimiento y de Estados Unidos, con disposiciones clave que apoyan más de 21 millones de puestos de trabajo".

La nueva ley para ampliar la desgravación fiscal por hijos podría ser percibida como una victoria política para el presidente Biden y los demócratas, pero al mismo tiempo los republicanos podrían promover las desgravaciones fiscales a las empresas y anotarse un punto a su favor.

De dónde sale el dinero para financiar el proyecto

Los congresistas explicaron que el paquete se financiaría mediante la reducción de la desgravación fiscal por retención de empleados, un programa de la época de la pandemia para animar a los empresarios a mantener a los trabajadores en nómina.

El raro acuerdo bipartidista se produce en un momento en que el Congreso trata de evitar un cierre parcial del Gobierno y mantener en funcionamiento las agencias federales hasta marzo mediante la aprobación de un proyecto de ley de gastos a corto plazo para financiar temporalmente el gobierno federal, con algunos gastos que expiran esta semana.

Pero cualquier paquete de medidas debe ser aprobado por el Senado, controlado por los demócratas, y la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, antes de que el presidente Joe Biden pueda firmarlo y convertirlo en ley, justo en el momento complicado de negociaciones por el financiamiento del gobierno y al comienzo de un año electoral.

Las discusiones en el Congreso se han centrado en buena parte en las negociaciones de cambios sustanciales en la política migratoria, a cambio de ayuda militar adicional a Ucrania.