Declaraciones de impuestos 2024 del IRS: este lunes comienza la temporada y aquí están todas las fechas clave

Video Declaraciones de impuestos 2024: las claves para asegurarte que puedes pedir el crédito por hijo

Te damos estas recomendaciones del IRS para que prepares tu declaración de forma correcta y no incurras en errores que puedan retrasar un posible reembolso. Un primer paso es recopilar todos los documentos que detallen el dinero que recibiste en 2023 y revisar por cuáles cantidades se deben pagar impuestos.

Aquí te mostramos documentos clave que posiblemente deberás tener a mano al momento de preparar tu declaración y te dejamos las fechas que debes saber:

Anota estas fechas importantes sobre la temporada de declaraciones de impuestos 2024

12 de enero: desde ese día está disponible la herramienta 'Free File' del IRS, en la que los contribuyentes con ingresos de hasta $79,000 en 2023 pueden presentar su declaración de impuestos de forma gratuita. El IRS recomienda usar esta herramienta desde esa fecha para que tengas lista tu declaración de 'taxes' y la agencia la pueda procesar tan pronto comience a aceptarlas el 29 de enero.

29 de enero: el día en que el IRS empieza a aceptar las declaraciones de impuestos individuales para procesarlas

15 de abril: el último día para enviar la declaración de impuestos o pedir una prórroga para presentarla más adelante en el año

17 de abril: en este día vence el plazo para que los contribuyentes en Maine y Massachusetts presenten su declaración de impuestos o pidan una prórroga

15 de octubre: el último día para que envíen su declaración de impuestos quienes solicitaron una prórroga de forma correcta

Los formularios W-2

Es el formulario que emite un empleador que te haya pagado $600 o más durante el año tributario 2023. Lo debe hacer incluso si no te retuvo una porción de ingreso, aporte para el Seguro Social o impuesto para Medicare, explica el IRS.

Los formularios 1099

El 1099-G corresponde a "ciertos pagos del gobierno" como subsidios por desempleo. El IRS enfatiza que el pago de impuestos por beneficios por desempleo varían dependiendo del tipo de programa. Están por ejemplo los subsidios estatales, los beneficios por desempleo en el sector ferroviario y los beneficios por discapacidad que se pagan en reemplazo de la compensación por desempleo, entre otros.

El 1099-DIV te debe llegar si recibiste al menos $10 en dividendos por acciones que tengas en alguna empresa. También deberás tener este formulario si eres parte de una sociedad y recibes dividendos por ella, incluso si ese dinero no se te paga a ti directamente.

El 1099-R corresponde al dinero que distribuyen los planes de retiro. Te debe llegar este formulario si recibiste al menos $10 en el año tributario 2023. Aquí entran anualidades, planes de retiro y cuentas individuales para la jubilación conocidas como IRA, entre otros.

El 1099-MISC para ingresos miscelaneos y el 1099-INT si recibiste dinero al menos $10 por el pago de intereses desde un banco, correduría u otra institución financiera.

El formulario por los pagos a través de apps como Venmo y CashAPP

Se trata del formulario 1099-K, que contempla las transacciones que se hayan realizado a través de una compañía procesadora de pagos (o lo que en inglés se conoce como un 'third party network'), es decir, 'apps' como Venmo y CashApp, y comercios online como Etsy o Ebay.

Quienes reciben pagos de sus negocios (aquí no entran las transferencias hechas por un amigo o familiar que no estén relacionadas con el pago de un producto o servicio) deberán reportar al IRS el dinero recibido que supere los $20,000 o más de 200 transacciones en 2023.

Esto quiere decir que, por segundo año consecutivo, el IRS ha postergado la entrada en vigor de una regla que exigirá estos formularios cuando una persona recibe $600 o más (así sea en una sola transacción) en pagos a su negocio a través de estas 'apps' o comercios online.

"Debido a que el IRS sigue trabajando en la implementación de esta nueva ley, la agencia tratará el 2023 como otro año de transición. Esto reducirá el potencial de posibles confusiones ocasionadas por la distribución de formularios 1099-K a contribuyentes que no los esperaban o que puede que no tenga una obligación tributaria", explicó el IRS en un comunicado.

Si recibes pagos por tu negocio a través de estas 'apps' o comercios online sí debes irte preparando para reportarlos con estos formularios en la temporada de impuestos del próximo año (la del 2025), cuando el IRS los pedirá a los contribuyentes que hayan recibido $5,000 o más a lo largo de todo el 2024.

"Es importante que los contribuyentes entiendan por qué reciben un formulario 1099-K y que luego lo usen junto con sus récords (financieros) para tratar de determinar su ingreso correcto en su declaración de impuestos", dijo el IRS.

El formulario 1095-A con la declaración del Mercado de Seguros de Salud

Este formulario en específico, si te aplica, detallará los pagos avanzados hechos a un seguro de salud tomado a través del Mercado de Seguros de Salud creado por la Ley de Salud a Bajo Costo y reclamar el Crédito Tributario de Prima. Este crédito que ayuda a las personas y familias elegibles a cubrir el pago de sus seguros de salud, explica el IRS.

"Para obtener este crédito se debe cumplir ciertos requerimientos y presentar una declaración de impuestos con el formulario 8962, Crédito Tributario de Prima", agrega el IRS.

