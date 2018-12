La demanda señala que Facebook falló al no proteger los datos de sus usuarios y además acusa a la red social de no haberles informado inmediatamente tras darse cuenta de que Cambridge Analytica había tenido acceso a la información personal de residentes de su distrito, exponiéndolos a riesgos de privacidad y seguridad. Insta a Facebook a cumplir las normas de protección de la privacidad de DC en el futuro y para ello establecer "nuevos protocolos".

El inicio del escándalo

A mediados de marzo el diario The New York Times y el británico The Observer publicaron una historia sobre cómo la empresa de diseño de estrategias políticas había usado sin autorización los datos de 50 millones de usuarios de Facebook para ayudar a la campaña electoral de Donald Trump. Posteriormente se ajustó el número de afectados hasta las 87 millones de personas.