Tres supuestos miembros de la MS-13 matan a una adolescente de 14 años en Maryland porque temían que los delatara

La madre de Ariana Funes Díaz, la adolescente de 14 años asesinada por supuestos miembros de la pandilla MS-13 en Maryland, aún no puede creer que la misma amenaza por la que huyó de El Salvador hace más de una década y por la que hace tres años trajo a su única hija a Estados Unidos haya sembrado la tragedia en sus vidas a miles de millas de distancia.

"Yo vine a Estados Unidos a los 19 años huyendo de las pandillas para que no me mataran a mí ni a mi hija, pero toda la maldad hasta aquí me ha llegado sin estar involucrada en todo eso", le dijo entre lágrimas Ámbar Díaz a Univision Noticias.