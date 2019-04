Se repite la historia del joven asesinado a machetazos en Nueva York, pero esta vez de la bodega sí salieron al rescate

"¡Lo que pasó en el Bronx no va a pasar aquí! Yo sé lo que pasó y no van a llevarlo para matarlo", dijo Vicente Millán al sostener la puerta de una bodega en Brooklyn cuando vio que cinco hombres perseguían con cuchillo en mano a un joven que entró buscando refugio al local.

"Pensé que eso no podía pasar otra vez, y menos delante de mis ojos. Me acuerdo mucho de esos videos de 'Junior' siendo atacado. Cuando yo vi el cuchillo, fue el instante que me hizo pensar en él y que no podía permitir que eso le pasara a este chico", explicó Millán.