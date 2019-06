Revocan la licencia a un médico que inseminó con esperma errónea, incluso la suya, a decenas de pacientes

Barwin, ahora de 80 años de edad, también fue multado con casi 7,600 dólares (10,000 dólares canadienses) . Aunque no se presentó a la audiencia, a través de sus abogados no objetó la decisión.

Y es que durante décadas Barwin no solo usó su propio esperma para hacer las inseminaciones artificiales, sino que inseminó con esperma equivocado a varias mujeres.

"No hay ningún precedente de este tipo de caso en el gremio médico", dijo la abogada Carolyn Silver, citada en The Huffington Post .

"Mi vida cambió para siempre"

" Por un tiempo me sentí disociada con mi propia cara, como si la persona que me miraba en el espejo ya no fuera completamente yo".