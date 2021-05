Por qué la niña que se salvó de un secuestro en Florida le pegó 'slime' a su agresor

"El hombre salió de su vehículo con un cuchillo, vino hacia mí y yo traté de correr, pero me atrapó", contó Alyssa en una entrevista con la cadena NBC.

Pero la niña no solo forcejeó sino que aplicó una táctica que dice haber aprendido en su serie de televisión favorita, La Ley y el orden ( Law & Order: Special Victims Unit , por su título original en inglés).

A su madre Amber Bonal no le extraña que lo haya hecho porque "ella (Alyssa) lleva el 'slime' a todas partes" y además "vemos siempre la serie La ley y el orden y una de la cosas que siempre habla es de dejar evidencias".

La evidencia en el brazo

"Me siento muy honrada de ser parte de tu increíble historia", escribió Hargitay en su cuenta de Instagram. "Eres una mujer joven VALIENTE, fuerte e inteligente", agregó.

"La culpa es de ese hombre", dice la madre

Agregó que las críticas que han vertido en distintas redes sociales por haberla dejado ir sola hasta la parada de autobús le están creando un sentimiento de culpa. "Pero no puedo dejar que eso me destroce. No es mi culpa, es culpa es de ese hombre", expresó.