Se hizo pasar por agente de ICE y le dijo a una mujer que la deportaría: le robó e intentó violarla después

Video Sospechosos se hacen pasar por agentes de ICE para entrar a robar en Phoenix

La Policía de Nueva York (NYPD) busca de un hombre que robó e intentó violar a una mujer de 51 años en Brooklyn, haciéndose pasar como un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La NYPD activó protocolos de búsqueda luego de que el hombre intentó abusar de la mujer a plena luz del día cuando la víctima esperaba un taxi afuera de la clínica Brooklyn CityMD.

PUBLICIDAD

Según fuentes policiales citadas por la cadena ABC News, el individuo se acercó a la mujer y se presentó como agente de ICE diciéndole que necesitaba hablar con ella.

De acuerdo con la denuncia, el individuo no mostró ninguna identificación cuando dijo ser un agente de migración.

Luego, el atacante la orilló a unas escaleras que dirigen a un sótano y la golpeó. Ahí intentó violarla, según las fuentes.

El individuo le arrebató su bolsa, teléfono celular y una cadena antes de emprender la huida.

Según un reporte del medio Daily News, la mujer fue trasladada a un hospital donde la atendieron por heridas menores en el rostro y rasguños y moretones en el cuerpo.

La NYPD difundió imágenes del hombre vestido con una chamarra azul marino y una sudadera con capucha negra.

Reportan más casos de presuntos delincuentes que se hacen pasar por agentes de ICE en otros estados

Esta no es la primera vez que presuntos criminales se hacen pasar por agentes de ICE para cometer delitos.

Individuos en varios estados han comenzado a hacerse pasar por agentes de ICE acosando a personas usando su prejuicio racial en medio del endurecimiento de las políticas antiinmigrantes del gobierno federal tras el retorno de Donald Trump a la presidencia.

Tres de estos sujetos fueron arrestados por las autoridades en casos separados en los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Pennsylvania, después de presuntamente hacerse pasar por agentes de ICE generando temor y confusión en las comunidades donde llevaron a cabo sus acciones.

PUBLICIDAD

A principios de febrero, una organización en Arizona denunció que un grupo de personas se está aprovechando de los rumores de detenciones de inmigrantes para hacerse pasar por agentes migratorios para robar en las viviendas de familias.

Uno de estos incidentes ocurrió el 31 de enero a eso de las 10:53 de la mañana. Videos de cámara de seguridad muestran el momento en el que dos sospechosos encapuchados derriban la puerta de un departamento en el complejo S&T Apartments, en Phoenix, reportó Univision.

Mira también: