Cambiar Ciudad
Ice

Se hizo pasar por agente de ICE y le dijo a una mujer que la deportaría: le robó e intentó violarla después

Las autoridades en Nueva York informaron de la búsqueda de un individuo que se hizo pasar por agente migratorio para robar y atacar a una mujer, a quien intentó violar.

Por:
Univision
Video Sospechosos se hacen pasar por agentes de ICE para entrar a robar en Phoenix

La Policía de Nueva York (NYPD) busca de un hombre que robó e intentó violar a una mujer de 51 años en Brooklyn, haciéndose pasar como un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La NYPD activó protocolos de búsqueda luego de que el hombre intentó abusar de la mujer a plena luz del día cuando la víctima esperaba un taxi afuera de la clínica Brooklyn CityMD.

PUBLICIDAD

Según fuentes policiales citadas por la cadena ABC News, el individuo se acercó a la mujer y se presentó como agente de ICE diciéndole que necesitaba hablar con ella.

De acuerdo con la denuncia, el individuo no mostró ninguna identificación cuando dijo ser un agente de migración.

Más sobre crimen

Cómo un incidente vial en un pueblo rural de Tennessee reveló una amplia red criminal de narcos mexicanos
5 mins

Cómo un incidente vial en un pueblo rural de Tennessee reveló una amplia red criminal de narcos mexicanos

Criminalidad
Qué es ETC, el padecimiento cerebral ligado a jugadores de la NFL y qué tiene que ver con Shane Tamura, el atacante suicida de Nueva York
8 mins

Qué es ETC, el padecimiento cerebral ligado a jugadores de la NFL y qué tiene que ver con Shane Tamura, el atacante suicida de Nueva York

Criminalidad
Al menos 11 heridos tras apuñalamiento múltiple en un Walmart de Michigan, seis en situación crítica
3 mins

Al menos 11 heridos tras apuñalamiento múltiple en un Walmart de Michigan, seis en situación crítica

Criminalidad
Un Q-tip y un auto sin manchas hundieron al hombre acusado de matar a 4 estudiantes en Idaho
6 mins

Un Q-tip y un auto sin manchas hundieron al hombre acusado de matar a 4 estudiantes en Idaho

Criminalidad
Michael Valentino Carturan, el joven italiano que fue secuestrado, torturado y drogado por semanas en NYC para robarle sus bitcoins
4 mins

Michael Valentino Carturan, el joven italiano que fue secuestrado, torturado y drogado por semanas en NYC para robarle sus bitcoins

Criminalidad
Acusan a inversor en criptomonedas de secuestro y torturas a un hombre durante semanas en Nueva York
2 mins

Acusan a inversor en criptomonedas de secuestro y torturas a un hombre durante semanas en Nueva York

Criminalidad
El macabro caso del joven trans que fue torturado de forma "depravada" durante más de un mes y asesinado en Nueva York
3 mins

El macabro caso del joven trans que fue torturado de forma "depravada" durante más de un mes y asesinado en Nueva York

Criminalidad
Trump lo indultó por su rol en el asalto al Capitolio, luego la policía lo mató en Indiana
3 mins

Trump lo indultó por su rol en el asalto al Capitolio, luego la policía lo mató en Indiana

Criminalidad
Lo que se sabe del brutal asesinato de una madre que paseaba a su bebé en Nueva York
2 mins

Lo que se sabe del brutal asesinato de una madre que paseaba a su bebé en Nueva York

Criminalidad

Luego, el atacante la orilló a unas escaleras que dirigen a un sótano y la golpeó. Ahí intentó violarla, según las fuentes.

El individuo le arrebató su bolsa, teléfono celular y una cadena antes de emprender la huida.

Según un reporte del medio Daily News, la mujer fue trasladada a un hospital donde la atendieron por heridas menores en el rostro y rasguños y moretones en el cuerpo.

La NYPD difundió imágenes del hombre vestido con una chamarra azul marino y una sudadera con capucha negra.

Reportan más casos de presuntos delincuentes que se hacen pasar por agentes de ICE en otros estados

Esta no es la primera vez que presuntos criminales se hacen pasar por agentes de ICE para cometer delitos.

Individuos en varios estados han comenzado a hacerse pasar por agentes de ICE acosando a personas usando su prejuicio racial en medio del endurecimiento de las políticas antiinmigrantes del gobierno federal tras el retorno de Donald Trump a la presidencia.

Tres de estos sujetos fueron arrestados por las autoridades en casos separados en los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Pennsylvania, después de presuntamente hacerse pasar por agentes de ICE generando temor y confusión en las comunidades donde llevaron a cabo sus acciones.

PUBLICIDAD

A principios de febrero, una organización en Arizona denunció que un grupo de personas se está aprovechando de los rumores de detenciones de inmigrantes para hacerse pasar por agentes migratorios para robar en las viviendas de familias.

Uno de estos incidentes ocurrió el 31 de enero a eso de las 10:53 de la mañana. Videos de cámara de seguridad muestran el momento en el que dos sospechosos encapuchados derriban la puerta de un departamento en el complejo S&T Apartments, en Phoenix, reportó Univision.

Mira también:

Video Un ciudadano estadounidense relata cómo fue arrestado temporalmente por ICE
Relacionados:
IcePolicía de nueva york

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX