Acusan a inversor en criptomonedas de secuestro y torturas a un hombre durante semanas en Nueva York

Un ejecutivo de criptomonedas fue acusado de presuntamente haber torturado junto con otros dos cómplices a un joven turista italiano por varias semanas en un lujoso apartamento en el centro de Manhattan, en Nueva York, según reportes.

El ejecutivo, identificado como John Woeltz, de 37 años y originario de Kentucky, fue formalmente acusado de secuestro en primer grado, agresión en primer grado, y posesión ilegal de un arma, entre otros cargos.

Además de Woeltz, la policía arrestó a una mujer vinculada al caso que fue identificada como Beatrice Folchi, a quien también se le imputó por secuestro, reportó el diario The New York Times. Una tercera persona descrita sólo como “un hombre no aprehendido” fue mencionado como posible cómplice.

El diario reportó que Woeltz presuntamente secuestró al joven de 28 años, quien también es inversionista de criptomonedas, desde el 6 de mayo, cuando el turista y empresario llegó de Italia. El joven logró escapar el viernes del lujoso apartamento en el que sufrió vejaciones de parte de Woeltz. La víctima escapó pese a que Woeltz le había colocado en el cuello un dispositivo de rastreo AirTag, de Apple.

Al salir del apartamento, el joven acudió a un policía de tránsito y le contó que Woeltz lo había torturado para conseguir las contraseñas de sus cuentas de criptomonedas, reportó The New York Times.

Desde el 6 de mayo, el turista sufrió distintos tipos de tortura, de acuerdo con el diario The New York Post. Woeltz lo ató de pies y manos con un cable eléctrico, le dio electrochoques poniendo sus pies en el agua y lo amenazó con cortarle extremidades con una sierra eléctrica. Además lo obligó a consumir cocaína y lo golpeó con una pistola que también le apuntó a la cabeza, reportó ese medio.

NYPD encontró fotografías de la víctima siendo torturada, según reportes

La policía encontró fotos tipo Polaroid esparcidas en el apartamento cubierto por rastros de sangre que mostraban a la víctima siendo torturada, reportó The New York Post. Woeltz había estado rentado el apartamento por entre 30,000 y 40,000 dólares al mes, según los reportes.

Ese medio citó a varios trabajadores de negocios del lujoso sector de Nueva York expresando extrañeza sobre las revelaciones del caso. "Sabía que algo raro estaba pasando, simplemente supuse que estaban grabando porno o algo así", dijo al diario un trabajador de una joyería cercana al apartamento donde ocurrieron los hechos. "No me lo podía imaginar".

El diario añadió, citando fuentes anónimas, que el victimario pudo haber tomado las fotos para enviarlas a los familiares del turista y exigirles el pago de algún rescate.

Además de las fotografías, la policía encontró otros elementos con los que Woeltz presuntamente torturó al joven, como vidrios rotos, una pistola, un chaleco antibalas y gafas de visión nocturna, agregó ese medio.

