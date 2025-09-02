Qué se sabe del brutal asesinato de la 'influencer' Esmeralda Ferrer Garibay y su familia en Jalisco

Video ‘Influencer’ encontrada sin vida en camioneta junto a su esposo e hijos, ¿quién era?

Las autoridades en el estado mexicano de Jalisco investigan el brutal asesinato de la 'influencer' Esmeralda Ferrer Garibay, de 32 años, quien fue encontrada muerta junto su esposo y dos pequeños hijos en una colonia de Guadalajara.

Alfonso Gutiérrez Santillán, vicefiscal de Investigación Especializada, dijo en una conferencia de prensa la semana pasada que los investigadores rastrearon la ruta de la camioneta en la que fueron encontrados el 22 de agosto los cuerpos envueltos en bolsas de plástico de la familia.

Los cuerpos de los menores, de una niña de 7 años y un niño 13, también fueron encontrados envueltos en bolsas de plástico.

Gutiérrez sostuvo que la camioneta con los cuerpos, que tenían impactos de bala, fue encontrada en un taller mecánico de la colonia San Andrés, en Guadalajara.

Ferrer Garibay había acumulado una amplia audiencia, de casi 50,000 seguidores en la red social Tik Tok, donde a menudo difundía imágenes de las prendas y artículos de lujo que utilizaba en su vida diaria.

Investigan la actividad empresarial del esposo de Ferrer

De acuerdo con reportes de la prensa local, las autoridades investigan si existe un vínculo entre la actividad empresarial del esposo de la influencer, Roberto Carlos Gil Licea, de 36 años, con el crimen.

Según la prensa local, Gil Licea, quien también fue asesinado, era un empresario de la venta de vehículos y productor de jitomate.

La familia era originaria del estado de Michoacán, de donde habían llegado hace poco a Jalisco.

Qué publicaba Ferrer en su cuenta de Tik Tok

En su cuenta de Tik Tok, Ferrera a menudo compartía imágenes de sus prendas de reconocidas marcas de lujo como Gucci, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana y Versace. Una de sus publicaciones más recientes la muestra anunciando la adquisición de un vehículo Jeep de último modelo.

También Ferrer publicaba videos de viajes a playas y resorts en distintos puntos del país. En una publicación en algún momento hizo alusión a un narcorrido y la frase: “ventajas de tener un novio narco”. No ha habido información oficial sobre algún posible vínculo criminal ni de ella ni de su pareja.

Seguidores exigen justicia

En la última publicación de Ferrer, los seguidores de la 'influencer' expresaron su condena en contra del crimen y exigieron justicia.

“Justicia para tus hijos”, escribió uno de los usuarios en el último video que publicó Ferrer y en el que anunció que había cambiado su look.

Otro usuario lamentó el hecho: “Mis sinceras condolencias para la familia”.

'Influencers', blanco del crimen en México

El asesinato de Ferrer se suma a una serie de crímenes contra 'influencers' en México. El caso que más atención atrajo fue el asesinato en mayo de Valeria Márquez, la 'influencer' de 23 años que murió a tiros durante una transmisión en vivo en TikTok.

La mujer fue asesinada dentro de un negocio que era de su propiedad en una lujosa zona de Zapopan, en el área metropolitana de Guadalajara. Según investigaciones, fue aparentemente baleada por un sicario y había expresado temor por su vida antes de ser baleada.

En un informe en el que anunció sanciones en contra de empresarios e individuos vinculados al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Departamento del Tesoro estadounidense ligó a un líder criminal del cartel con el asesinato de la joven. En su reporte, el Tesoro dijo que el hombre, identificado como Ricardo ‘N’, alias ‘El Doble R”, habría estado detrás del asesinato de la joven. No ha habido confirmación de las autoridades mexicanas sobre ese presunto vínculo.

Además del asesinato de Márquez, en semanas recientes también han sido reportados otros casos en distintas entidades. A mediados de agosto fue asesinado el 'influencer' Camilo Ochoa, cuyo nombre había aparecido en papeletas lanzadas en Culiacán, Sinaloa, vinculándolo a ‘Los Chapitos’, una facción del Cartel de Sinaloa.

