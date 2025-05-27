Michael Valentino Carturan, el joven italiano que fue secuestrado, torturado y drogado por semanas en NYC para robarle sus bitcoins

Video Intento de secuestro a plena luz del día queda en video: atacan a la hija y el nieto de un empresario

Un segundo inversor en criptomonedas se entregó este martes a la policía por el presunto secuestro y tortura de un hombre que informó a las autoridades que fue brutalmente golpeado y retenido durante semanas en una lujosa casa en Manhattan por sus captores, que buscaban la contraseña para acceder a sus bitcoins.

William Duplessie, de 32 años, enfrentará cargos de secuestro y privación ilegal de la libertad, informó la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch.

En el caso también está involucrado otro inversor en criptomonedas, John Woeltz, que fue arrestado el viernes pasado, horas después de que la víctima escapara de la casa donde lo tenían secuestrado en Soho. Las autoridades no han identificado públicamente a la víctima, pero en medios estadounidenses lo han nombrado como Michael Valentino Teofrasto Carturan.

Además de Woeltz, la policía arrestó a una mujer vinculada al caso que fue identificada como Beatrice Folchi, a quien también se le imputó por secuestro, reportó el diario The New York Times la semana pasada.

Así fue torturado el italiano por inversores de Bitcoin que querían sus contraseñas

El sábado, en la audiencia de Woeltz, los fiscales dijeron que él y otra persona pasaron semanas torturando a un italiano de 28 años en un apartamento de en el barrio de Soho en Manhattan, uno de los más caros de la ciudad.

El hombre llegó a la ciudad de Nueva York desde Italia a principios de mayo y fue secuestrado el día 6 de ese mes, dijeron los fiscales.

De acuerdo con el diario El Tiempo, cuando Teofrasto salió de Rivoli con destino a Estados Unidos, explicó a su familia que aprovecharía su estancia en Nueva York para visitar la ciudad, mejorar su inglés y ponerse al día con los amigos.

La víctima informó a las autoridades que sus captores le dieron descargas con cables eléctricos, lo obligaron a fumar crack o cocaína y lo golpearon repetidamente. También señaló que lo colgaron de una cornisa y amenazaron con matarlo si no les daba la contraseña.

Un registro de la casa donde permaneció secuestrado reveló una gran cantidad de pruebas, dijeron los fiscales, incluyendo cocaína, una sierra, alambre de gallinero, chalecos antibalas y gafas de visión nocturna, municiones y fotos Polaroid de la víctima con un arma apuntando a su cabeza y una pipa de crack en su boca.

Así logró escapar el italiano secuestrado para robarle sus Bitcoins

De acuerdo con las autoridades, la víctima aceptó entregar su contraseña el viernes pasado, creyendo que estaba a punto de recibir un disparo.

Cuando los captores fueron a buscar su computadora portátil, el hombre escapó de la casa y detuvo a un agente de tráfico, quien llamó a la policía.

La víctima fue hospitalizada con lesiones en las muñecas que coinciden con el hecho de haber estado atado, cortes en la cara y otras lesiones, dijeron las autoridades.

¿Quiénes son William Duplessie y John Woeltz, los captores de un inversor de criptomonedas?

Tanto Duplessie como Woeltz se definen así mismos como empresarios centrados en la criptomoneda en perfiles en línea.

Duplessie aparece como cofundador y jefe de abastecimiento de Pangea Blockchain Fund e inversor en otras empresas relacionadas con tecnología de cadena de bloques o ‘blockchain’.

Woeltz se ha descrito a sí mismo en entrevistas como un inversor en ‘blockchain’ que pasó un tiempo en Silicon Valley antes de involucrarse en la floreciente industria criptominera de Kentucky.

El caso del inversor italiano no es aislado. A nivel mundial se han registrado secuestros y agresiones a inversores de criptomonedas.

A principios de este mes, en Francia, el padre de un criptoempresario fue rescatado por la policía después de que unos atacantes le cortaran un dedo. En otro caso, unos delincuentes intentaron secuestrar a la hija de un criptoempresario en plena calle, pero no lo consiguieron.

Un informe reciente del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) contabiliza 16,600 millones de dólares en pérdidas relacionadas con la delincuencia en Internet en 2024, casi un tercio más que el año anterior. Las víctimas de robos de criptomonedas registraron las mayores pérdidas, con un total de más de 6,500 millones de dólares.

