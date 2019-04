“Quería ayudar, pero tenía que huir”, dice la niña de 8 años que sobrevivió al tiroteo en una sinagoga de California

A su corta edad, los actos violentos no le son ajenos. Su familia se mudó a Estados Unidos precisamente para no vivir en medio de la zozobra por los constantes ataques en su ciudad en Israel, Sderot, cerca de la Franja de Gaza. Allí abundan los refugios antimisiles y los niños rara vez juegan en las calles.

“Fue muy, muy atemorizante, y se supone que no debo pasar por esto”, expresó la menor al mismo medio, recordando lo que pasó el fin de semana en la sinagoga. La niña también recapituló el acto heroico de Lori Gilbert Kaye, quien se colocó frente al rabino Yisroel Goldstein para salvarlo del ataque, algo que le costó la vida.

“Lo último que pudo haber hecho es salvar al rabino y eso es lo que hizo. Se puso frente al rabino y murió por él”, relató Noya en la entrevista con NBC. “No tienes que pasar por eso, a ninguna edad, en ningún momento, porque se supone que debes vivir la vida, no debes vivir el odio”, reflexionó ella.

Noya resultó con heridas leves por esquirlas de bala que impactaron su pierna derecha y su cara. Paramédicos la trasladaron a un hospital y poco después fue dada de alta. Este fin de semana pudo regresar a su casa. Según ella, en un principio no sintió nada cuando fue alcanzada por los fragmentos del proyectil, pero después el dolor fue intenso.

“Mi tío me sujetó de la mano y me estaba cubriendo. Y la persona que estaba disparando lo estaba apuntando. Así es que le disparó y también me dio a mí”, contó la niña en otra entrevista a la cadena CNN.