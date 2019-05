Se entrega a las autoridades el supuesto autor del video sexual por el que se suicidó trabajadora en España

El presunto autor de la difusión de ese contenido privado es la expareja de esta trabajadora, con quien ella tuvo una relación hace varios años antes de casarse y tener hijos. Los medios españoles señalan que se trata de un posible caso de despecho y que el hombre quería que la mujer volviera con él y al no conseguirlo usó esos archivos como venganza.

Desde entonces las autoridades abrieron una investigación para averiguar sobre ese material que desencadenó la tragedia, quién lo compartió y cuántas personas lo reenviaron. Algo que aún no se ha podido resolver, pero que llevó a poner en la mira a la expareja de la víctima.

Ahora muchos trabajadores dicen que no sabían nada

Este caso ha provocado una oleada de indignación contra los trabajadores de la planta donde trabajaba la mujer. Allí emplean a 2,500 personas, de las cuales muchas aseguraron que no sabían nada de lo ocurrido hasta después de la muerte de Verónica. "Somos muchísimos y este sitio es enorme. Muchos se enteraron el lunes de toda la historia, cuando ya había ocurrido todo", dijo un empleado al mismo diario español.

Pero los empleados de Iveco insisten en que no se debe generalizar y que se trata de una fábrica tan grande que no todos estaban enterados.

"Aquí cada uno dirá lo que sabe, si no sabe, lo que cree, y si no, lo que ha oído por ahí. La única verdad es que eso corrió por algunos móviles, no se sabe por cuántos, y que la última semana sí que hubo corrillos y se extendió más toda esta historia", señaló otro de ellos.