Jay-Z niega las "atroces" acusaciones de violar a una adolescente junto con Sean 'Diddy' Combs

El músico y productor Jay-Z fue acusado en una demanda presentada el domingo de violar a una adolescente de 13 años junto a la estrella del hip-hop Sean 'Diddy' Combs, en el año 2000, según documentos judiciales, afirmaciones que Jay-Z ha negado.

A través de su empresa Roc Nation, el artista, cuyo nombre real es Shawn Carter, rechazó enérgicamente la denuncia interpuesta por el abogado Tony Buzbee. En un comunicado en la red social X, Jay-Z aseguró que la demanda es un "intento de chantaje" y parte de un patrón de acusaciones, las mismas que ya han sido dirigidas contra Sean Diddy Combs, antes conocido como Puff Daddy, quien también está señalado en la demanda.

"¡Estas acusaciones son de naturaleza tan atroz que le imploro que presente una denuncia penal, no civil! Quienquiera que cometa semejante delito contra un menor debería ser detenido, ¿no está de acuerdo? Estas presuntas víctimas merecerían verdadera justicia si ese fuera el caso", agregó Carter.

"Lo que (Buzbee) había calculado es que la naturaleza de estas acusaciones y el escrutinio público me harían querer llegar a un acuerdo. ¡Todo lo contrario! Me ha hecho querer exponerlo como el fraude que es de la manera más pública posible. ¡Así que no, NO LE DARÉ NI UN SOLO CÉNTIMO!", afirmó el rapero.

El artista dijo que el único "dolor" que siente es por el impacto que todo esto pueda tener en su familia, especialmente por su esposa Beyoncé y sus hijos. Dijo estar especialmente preocupado por una de sus hijas, que "está en la edad en la que sus amigas verán la prensa y le preguntarán por la naturaleza de estos cargos". Aunque no especificó nombres, su hija mayor, Blue Ivy Carter, tiene 12 años.

¿Qué dice la actualización de la demanda sobre Jay-Z?

La denuncia, presentada inicialmente en octubre en la corte federal del distrito sur de Nueva York y ampliada este domingo para incluir a Jay-Z, alega que él y Combs violaron a la joven en una fiesta posterior a los MTV Video Music Awards en septiembre de 2000.

"Otro famoso se quedó mirando mientras Combs y Carter se turnaban para agredir a la menor. Muchas otras personas estaban presentes en la fiesta, pero no hicieron nada para impedir la agresión", se lee en la denuncia.

"Carter ha estado con Combs en muchos de los casos descritos. Ambos agresores deben enfrentarse a la justicia", agrega el documento legal.

Jay-Z había sido identificado originalmente en la demanda como 'Celebridad A', dice la actualización de la misma, al acusar a Carter de presentar una contrademanda "frívola". En el documento no se identifica al denunciante y la víctima aparece mencionada como 'Jane Doe'.

Combs, de 55 años, enfrenta un proceso penal en Nueva York donde se ha declarado inocente de cargos de coacción y abuso sistemático de mujeres, supuestamente con ayuda de sus empleados. Se ha declarado inocente de todos los cargos y su juicio penal está previsto que comience el 5 de mayo de 2025.

Con información de AFP y EFE.

