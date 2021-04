Ofrecían esclavas sexuales por $70: así operaba el bar ‘Puerto Alegre’ de Texas

Las actividades criminales que ocurrían en ese pequeño bar eran tan discretas, que las autoridades no arrestaron a los dueños hasta que montaron una operación encubierta varios años después.

La Fiscalía del condado de Harris indicó que ellas declararon que habían sido amenazadas con armas de fuego para que realizaran actos sexuales y que no habían pedido ayuda por temor a ser deportadas.

Habla una víctima

“Cuando me vendían o así, ellos hablaban cómo es que yo les iba a poder pagar eso. Ellos me decían: 'tú tienes que pagar la renta, luego tú aquí comes, tú aquí duermes'", relató en noviembre una supuesta víctima de los Botello a Univision 45.