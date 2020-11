“Ellos se quedaban con el dinero cuando me vendían”: Inmigrante asegura que fue obligada a prostituirse

La mujer dijo a Univision 45 que la madre de una amiga la trajo a los EEUU con la promesa de trabajo, sin embargo, no se imagino que sería prostituida.

“ Te traen con engaños y ya cuando te tienen aquí te dicen que no puedes salir porque inmigración te va a agarrar”, indicó la mujer cuya identidad es protegida por su seguridad.

“Ellos se quedaban con el dinero cuando me vendían, cómo es que yo les iba a poder pagar por lo que ellos decían, tú tienes que pagar la renta, tú aquí comes, continuó.

“Me impactó al momento de ver su foto y escuchar todo lo que había hecho, porque yo pensé que solo me lo había hecho a mi”, agrega la víctima

“A veces dicen, no tengo pruebas, no tengo datos para probarlo, muchas veces no saben que otras personas pueden decir las cosas”, señala Rubén Pérez de la fiscalía del condado Harris.