Estas fueron las últimas palabras de Ivan Cantu, el hispano ejecutado en Texas por inyección letal pese a las dudas sobre su culpabilidad

Video Ivan Cantu: 5 pruebas con las que la familia del condenado a muerte quiere mostrar su inocencia

“Quiero que sepan que nunca maté a James y Amy”, dijo Ivan Cantu en sus últimos minutos de vida antes de recibir una inyección letal en una cárcel en Texas este miércoles.

El hombre, quien pasó 22 años en el corredor de la muerte y falleció declarándose inocente, peleó por probar su inocencia afirmando que su condena se basaba en testimonios falsos y pruebas dudosas.

En sus últimas palabras desde la cámara de ejecución, reiteró varias veces que era inocente de los asesinatos.

Cantu, de 50 años fue condenado en 2001 por la muerte el año anterior de su primo, James Mosqueda, y la prometida de este, Amy Kitchen.

El recluso usó su declaración final para decir que no los mató y agregó que no creía que su ejecución fuera a traer paz o cierre a las familias.

“Si esto es lo que tiene que pasar o tienen alguna reserva en su mente, entonces que así sea”, dijo el sentenciado a muerte.

El hombre también aprovechó sus últimos minutos para agradecer a quienes lucharon hasta el final para probar su inocencia.

“ Me gustaría dar las gracias a mi madre, Sylvia Cantu, Matt Duff, Michael Frazier, y por supuesto a la hermana Helen, a todos los que vinieron a mi rescate para ayudarme”.

"Me gustaría especialmente agradecer a Matt Duff por creer en mí y profundizar y desentrañar el caso que él hizo para demostrarle al mundo que no pertenezco a esta camilla, para seguir luchando y seguir buscando y haciendo lo que sea necesario para encontrar todas las respuestas y mostrar la verdad", afirmó.

¿De qué se le acusaba a Ivan Cantu?

En el 2000, su entonces pareja, Amy Boettcher, actualmente fallecida, testificó que él había admitido su culpa en los asesinatos y que la llevó a la casa de Mosqueda para mostrarle los cuerpos y buscar drogas. El hermano de Boettcher también lo acusó, pero luego se retractó.

Entre las pruebas en el juicio, se mostró un pantalón con sangre de las víctimas que fue encontrado en el bote de basura de la cocina de Cantu. Sus abogados sostienen que Amy Boettcher mintió y que otra persona colocó allí la prenda, que no era del acusado.

Cantu culpó de los asesinatos a un narcotraficante a quien su primo le debía dinero.

Una lucha por probar su inocencia

La familia del hombre intentó hasta el último minuto retrasar su ejecución debido a que surgieron nuevas pruebas que podían demostrar su inocencia. Además, resaltaron las inconsistencias en su caso, ya que en el juicio su defensa no presentó testigos, no cuestionó al Estado y no le permitió subir al estrado para contar su lado de la historia.

El caso llamó la atención de la Iglesia católica y celebridades como Kim Kardashian que pidieron abrir una nueva investigación y detener la ejecución.

Incluso tres miembros del jurado del juicio de Cantu también habían solicitado un aplazamiento de la ejecución, alegando que ahora tienen dudas sobre el caso.

También Amnistía Internacional lanzó un comunicado explicando que las salvaguardias internacionales prohíben la imposición de la pena de muerte a cualquier persona cuya condena no se base en pruebas claras y convincentes que no dejen lugar a una explicación alternativa de los hechos.

La ejecución fue aplazada dos veces, en 2012 y 2023, y su defensa pidió el jueves pasado que se le otorgara una nueva audiencia para el hispano, pero la petición fue rechazada.

La ejecución en Texas se llevó a cabo horas después de que la abogada de Cantu, Gena Bunn, dijera que no presentaría un recurso final ante la Corte Suprema de EEUU al "no encontrar un camino viable" para que el caso pudiera ser revisado.

Sin que se le permitiera probar su inocencia, el hispano fue ejecutado en Huntsville, Texas, y murió a las 6:47 PM, según informaron las autoridades de la prisión.

“Amor para siempre. Eso es todo eso es todo lo que tengo que decir. Alcaide estoy listo”, dijo por último Cantu.

