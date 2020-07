El presidente de la Cámara de Representantes de Ohio es detenido por el FBI en un caso de sobornos de $60 millones

Además de Householder, los otros implicados en la trama de sobornos y lavado de dinero señalados por la fiscalí son: Neil Clark, fundador de Grant Street Consultants; el expresidente y consultor del Partido Republicano de Ohio, Matthew Borges; Juan Céspedes, cofundador de The Oxley Group en Columbus; y Jeffrey Longstreth, asesor de Householder.

La "empresa" de Householder

Un grupo que se describe como sin fines de lucro llamado Generation Now que los fiscales federales vinculan a Longstreth y Householder, también es parte de la acusación.

La denuncia penal de 82 páginas alega que Generation Now recibió alrededor de $60 millones a cambio de lograr la ayuda de Householder y de otros en la aprobación de un proyecto de ley para garantizar el rescate de una empresa de energía nuclear.

Funcionarios federales dijeron que las actividades ilícitas de los acusados ocurrieron entre marzo de 2017 y principios de este año, mediante pagos trimestrales de $ 250,000 que hacían compañías de energía en la cuenta bancaria de Generation Now .

La investigación alega que, a través de Generation Now los acusados utilizaron el dinero de las compañías de energía para respaldar las campañas de 21 diferentes candidatos estatales en las elecciones primarias y generales de 2018, incluída la de Householder.

Los documentos revelados por la fiscalía federal no mencionaron a las compañías involucradas, aunque señalaron que “las entidades de la Compañía A pagaron a la empresa de Householder $ 60,886,835.86 en pagos secretos durante el período de aproximadamente tres años a cambio del rescate de mil millones de dólares. La empresa ocultó los pagos ... para recibir el dinero del soborno y luego transfirió los pagos internamente a una red de entidades y cuentas relacionadas” con el fraude.

La denuncia agrega: “Los millones pagados a la entidad eran similares a bolsas de dinero en efectivo, a diferencia de los grupos de contribuciones de campaña o PAC, no estaban regulados, no se informaban, no estaban sujetos al escrutinio público, y la empresa gastaba libremente los pagos del soborno para promover la política e intereses de la empresa y enriquecerse”.