El policía que mató a una mujer que jugaba en su propia casa es acusado de asesinato

"Atatiana fue una bella e inteligente mujer que fue injustamente separada de su familia", dijo la alcaldesa de Fort Worth, Betsy Price, al iniciar la conferencia de prensa este lunes. "No hay nada que pueda justificar lo que pasó (...) Y para el sobrino de Atatiana unas disculpas no son suficientes", agregó.

Luego, informó que el oficial que disparó contra Jefferson, llamado Aaron Dean, había renunciado este lunes por la mañana incluso antes de que fuera entrevistado sobre lo ocurrido. "Si él no hubiera renunciado lo hubiéramos despedido por violaciones a políticas sobre el uso progresivo de la fuerza y conducta no profesional", dijo. Además, aseguró que sus papeles de descarga del cuerpo dirán que salió de forma "deshonrosa" y que a pesar de su renuncia enfrenta cargos criminales que provendrán de la investigación del caso.

Lo que pasó

"La vida importa"

El defensor de los Jefferson reclamó la velocidad con la que Aaron Dean detonó su pistola: "No se escucha al oficial decir: "Tengo una pistola, pistola, pistola", aseguró Merritt en una entrevista con la oficina local de NBC. "No tuvo tiempo para sentir una amenaza. Eso es asesinato".

En relación con el sobrino de Jefferson, el abogado dijo que esta semana comenzará a recibir consejería. La madre del niño y hermana mayor de Jefferson, Amber Carr, contó en la rueda de prensa que él es quien le ha dado fuerza a ella desde el tiroteo. "En medio de la noche, cuando estoy llorando, él me levanta y me dice que tome aire por la nariz y lo bote por la boca. Me sostiene, me abraza", contó Amber Carr al lamentar que sea él quien le esté dando fuerzas a ella.