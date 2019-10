El doble abrazo que marcó el extraño cierre del juicio de condena a la exagente policial de Dallas

Los fiscales habían pedido para la expolicía de Dallas Amber Guyger una condena de 28 años, la edad que su víctima, Botham Jean, estaría cumpliendo si ella no lo hubiera asesinado de un disparo en su propio apartamento. Pero el jurado le dio 10 años de prisión y la familia del joven negro y quienes los apoyaban fuera de la sala de la corte consideraron la sentencia como una "cachetada en la cara".

Dentro del recinto se vivió una inusual escena. El hermano menor de Jean, Brandt —quien su familia había descrito como el que más sufrió tras el tiroteo— le habló directamente a la expolicía: "No quiero decirte dos veces o por centésima vez todo lo que nos has arrebatado. Creo que tú lo sabes. Tampoco quiero que vayas a prisión. Te deseo lo mejor porque sé que eso sería exactamente lo que Botham hubiera querido", le dijo. "Te amo como persona y no te deseo nada malo", agregó desde el podio y luego le preguntó a la jueza Tammy Kemp: "¿Puedo darle un abrazo (a Guyger)?". Ella lo autorizó.