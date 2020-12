Trump mantiene en pie cuatro ejecuciones federales durante la transición de gobierno y rompe así una tradición centenaria

Durante 131 años, los presidentes salientes de EEUU suspendieron las ejecuciones federales durante el período de transición. Pero Donald Trump no está prestando atención a esa tradición. Hay cuatro planificadas hasta el 15 de enero, cinco días antes de que Joe Biden tome posesión de su cargo.

Las ejecuciones programadas tendrán lugar, además, en medio del alarmante aumento de contagios de coronavirus en las prisiones federales, que no solo afecta a los internos sino también a los funcionarios de cárceles, a testigos y familiares de los reclusos. El propio Buró Federal de Prisiones (BOP) admite " la rápida evolución de esta crisis de salud pública " en sus instalaciones .

El caso de Brandon Bernard

"Lo siento... Desearía poder retractarme (de lo hecho) pero no puedo", dijo Bernard a la familia Bagley durante los tres minutos que le concedieron para decir sus últimas palabras. "Esas son las únicas palabras que puedo decir y que reflejan completamente cómo me siento ahora y cómo me sentí ese día".