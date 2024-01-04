Cambiar Ciudad
Cómo llegó la policía hasta los dos sospechosos del asesinato de Savanah Soto y Matthew Guerra

La policía de San Antonio arrestó la noche del miércoles a Christopher y Ramón Preciado, los "únicos sospechosos" vinculados a los asesinatos de la adolescente embarazada Savanah Soto y su novio Matthew Guerra. Te contamos cómo llegaron hasta ellos.

Por:
Univision
Video Capturan a un padre y su hijo acusados por el asesinato de Savanah Soto y Matthew Guerra

Un padre y su hijo fueron arrestados en San Antonio, Texas, la noche de este miércoles y acusados de los asesinatos de Savanah Nicole Soto y su novio Matthew Guerra ocurridos antes de Navidad.

Las detenciones se efectuaron más de una semana después de que los cuerpos de Soto, de 18 años y quien estaba embarazada, y Guerra, de 22, fueran encontrados dentro de un auto en el aparcamiento de un complejo de apartamentos con impactos de bala en la cabeza, una escena del crimen que el jefe de policía describió como "muy desconcertante".

Los detenidos fueron identificados como Christopher Preciado, de 19 años y su padre Ramón Preciado, de 53 años.

"Estos dos individuos son los únicos sospechosos que estábamos buscando", declaró a los periodistas el sargento Washington Moscoso, de la policía de San Antonio.

Christopher Preciado y Ramón Preciado, arrestados como sospechosos del asesinato de Savanah Soto y Matthew Guerra.
Christopher Preciado y Ramón Preciado, arrestados como sospechosos del asesinato de Savanah Soto y Matthew Guerra.
Imagen San Antonio Police Department

El hijo fue acusado de asesinato y su padre de abuso de un cadáver, por supuestamente ayudar a mover los cuerpos de la pareja del sitio donde los mataron hasta el aparcamiento. Moscoso dijo que los fiscales podrían presentar más cargos contra los hombres.

El funcionario señaló que las muertes parecen estar vinculadas a un asunto de drogas que terminó mal, pero no ofreció más detalles.

La desaparición de Savanah Soto y su novio Matthew Guerra

El fin de semana previo a la Navidad, Savanah Soto presentaba un embarazo avanzado y había programado un parto inducido, según la familia.

Pero su madre dijo que no obtuvo respuesta cuando llamó a la puerta del apartamento de Soto en el suburbio de Leon Valley.

La familia pasó la noche de Navidad buscando en la zona y la policía de Leon Valley emitió una alerta de persona desaparecida.

Moscoso refirió que los investigadores creen ahora que la pareja fue asesinada el 21 de diciembre, lo que significa que llevaban muertos varios días antes de que la policía los encontrara en auto de su novio el día después de Navidad.

La Oficina del Médico Forense del condado de Bexar dictaminó que ambas muertes habían sido homicidios causados por heridas de bala en la cabeza. Moscoso no especificó dónde tuvo lugar el asesinato antes de que la pareja fuera trasladada al complejo de apartamentos.

Video Savanah Soto: nuevas incógnitas del caso tras la publicación de un video de los sospechosos

Cómo llegó la policía hasta los sospechosos del asesinato de Savanah

Moscoso señaló que la información del teléfono móvil de Savanah Soto que se encontró en el auto les llevó a otro vehículo que se veía en las imágenes de vigilancia, que las autoridades hicieron públicas la semana pasada con la esperanza de que alguien reconociera a las personas de la grabación.

Ese vehículo condujo a la policía a una casa donde encontraron al padre y al hijo. Dijo que Ramón Preciado abrió la puerta y cooperó con la investigación.

"Sabía por qué estaba allí la policía", refirió Moscoso.

Los registros en línea del magistrado del condado de Bexar a primera hora del jueves no indicaban si alguno de los dos hombres tenía abogado.

ArrestosPolicíaAsesinatosTexas

