El momento nunca antes visto en que un tiburón tigre vomita a un equidna, el extraño animal que es mamífero y pone huevos

Un grupo de científicos australianos fue testigo de un hecho sin precedentes que los tiene conmocionados.

Mientras realizaban un viaje de investigación oceánica los investigadores de la Universidad James Cook capturaron a tiburón tigre de casi 10 pies cerca de la isla de Orfeo en Queensland, Australia.

Minutos después, el animal vomitó un equidna muerto, una criatura espinosa similar a un erizo o puercoespín.

Nicolas Lubitz, uno de los científicos, dijo que solo podía suponer que el tiburón engulló al equidna mientras nadaba en las aguas poco profundas de la isla o viajaba entre islas, como es habitual en estos animales.

"Nos sorprendió mucho lo que vimos. Realmente no sabíamos lo que estaba pasando", dijo Lubitz a la universidad este jueves.

“Cuando lo escupió, lo miré y dije: ‘¿Qué demonios es eso?’”.

Los científicos no lograron capturar el momento en video, pero tienen una prueba del hecho.

“Alguien me dijo que hiciera una foto, así que me apresuré a tomar mi teléfono. Solo conseguí hacer una foto, pero se puede ver la silueta del equidna en el agua”, dice Lubitz.

¿Por qué sorprende a los científicos que un tiburón se haya comido un equidna?

Lubitz dijo que el equidna muerto estaba entero, aún tenía sus espinas y sus piernas cuando fue regurgitado en mayo de 2022, lo que llevó a los científicos a suponer que el tiburón se lo había comido recientemente.

"Los tiburones tigre comen cualquier cosa. Son carroñeros. He visto videos en los que se comen una roca sin motivo", contó Lubitz.

Sin embargo, “creo que el equidna (por sus puntiagudas espinas) debió de sentirse algo raro en la garganta (del tiburón)”.

Afortunadamente el tiburón tigre salió ileso después de su peculiar tentempié y los científicos le colocaron un rastreador acústico antes de devolverlo al agua.

Como parte del proyecto de investigación, que se desarrolló entre 2020 y 2023, los científicos marcaron 812 peces, mantarayas y tiburones con rastreadores que los seguirán durante 10 años para comprender mejor sus movimientos y comportamiento.

Los datos obtenidos de esta investigación estarán disponibles a finales de este año, lo que permitirá a los investigadores analizar las rutas migratorias de diversas especies marinas.

¿Qué es un equidna?

Los equidnas son animales que solo se encuentran en Australia y Nueva Guinea.

Australia, famoso por sus marsupiales como los canguros y los koalas, fue hace unos cien millones de años el hábitat de una gran diversidad de monotremas, primitivos mamíferos con diversas características y de esa gran variedad sobreviven los equidnas.

Son mamíferos que ponen huevos, al igual que el ornitorrinco, y tienen espinas que sobresalen de su cuerpo. Utilizan un hocico en forma de pico para comer hormigas.

Son parecidos a los puercoespines y a los erizos, pero también a los ornitorrincos.

Imagen Thinkstock

Los equidnas no tienen dientes, mientras que los ornitorrincos solo tienen molares rudimentarios cuando son jóvenes.

No está claro cuántos de estos animales viven en estado silvestre, pero no se considera que estén en peligro de extinción.



