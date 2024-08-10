Cómo ver las Perseidas: la impresionante lluvia de estrellas alcanza su punto máximo

La mejor lluvia de meteoros del año de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) está por alcanzar su punto máximo en los próximos días y no te la puedes perder.

Se trata de la lluvia de meteoros de las Perseidas que alcanza su punto álgido a mediados del mes, específicamente el domingo 11 de agosto.

La NASA dice que será todo un espectáculo visual “siempre que el cielo esté despejado”. Todo parece indicar que las condiciones de observación serán favorables este año, ya que la Luna se pondrá hacia las 23:30 (hora del Este).

“La actividad meteórica se intensificará desde entonces hasta el amanecer y se esperan hasta 100 meteoros por hora”, indicó la NASA en un comunicado.

Acá te dejamos otros detalles que debes considerar para disfrutar este evento cósmico.

¿Qué es una lluvia de meteoros?

Cuando las rocas del espacio entran en la atmósfera terrestre, la resistencia del aire las calienta mucho. Esto hace que el aire brille a su alrededor y deje brevemente una cola ardiente tras ellas: lo que comúnmente llamamos una “estrella fugaz”.

Las bolsas de aire incandescente que rodean a las rocas espaciales que se desplazan a gran velocidad, del tamaño de una partícula de polvo o de una roca de hasta más de 10 pulgadas, pueden ser visibles en el cielo nocturno, dice la NASA.

Con meteoros veloces y brillantes, las Perseidas suelen dejar largas "estelas" de luz y color a su paso por la atmósfera terrestre.

Las Perseidas son una de las lluvias más abundantes, con entre 50 y 100 meteoros por hora. Se producen durante las cálidas noches de verano, lo que permite a los observadores del cielo contemplarlas cómodamente.

Las Perseidas también son conocidas por sus bólidos, que de acuerdo con la NASA son explosiones de luz y color de mayor tamaño que pueden durar más que una racha de meteoros normal.

La NASA explica que el punto del cielo del que parecen proceder las Perseidas es la constelación de Perseo, de ahí viene el nombre de la lluvia: Perseidas.

Sin embargo, la constelación que da nombre a una lluvia de meteoros solo sirve para ayudar a los espectadores a determinar qué lluvia están viendo en una noche determinada. La constelación no es la fuente de los meteoros.

¿De dónde provienen los meteoritos de las Perseidas?

Los meteoros proceden de partículas sobrantes de cometas y de trozos de asteroides rotos. Cuando los cometas giran alrededor del Sol, dejan tras de sí una estela de polvo.

Cada año, la Tierra atraviesa estas estelas de escombros, lo que permite que los fragmentos choquen con nuestra atmósfera y se desintegren para crear vetas ardientes y coloridas en el cielo, explica la NASA.

Específicamente “los trozos de basura espacial que interactúan con nuestra atmósfera para crear las Perseidas proceden del cometa 109P/Swift-Tuttle”, dice la agencia.

Swift-Tuttle es un cometa de gran tamaño: su núcleo tiene 16 millas de diámetro. “Es casi el doble del tamaño del objeto que, según la hipótesis, provocó la desaparición de los dinosaurios”, dice la NASA.

De acuerdo con la agencia, el cometa Swift-Tuttle tarda 133 años en orbitar una vez alrededor del Sol y fue Giovanni Schiaparelli quien se dio cuenta en 1865 de que este cometa era el origen de las Perseidas.

El cometa Swift-Tuttle visitó por última vez el sistema solar interior en 1992 y fue descubierto en 1862 por Lewis Swift y Horace Tuttle.

Recomendaciones para observar la lluvia de estrellas

Las lluvias de meteoros suelen ser más visibles entre medianoche y antes del amanecer.

Es más fácil ver estrellas fugaces bajo cielos oscuros, lejos de las luces de la ciudad. Las lluvias de meteoros también son más brillantes en las noches despejadas, cuando la Luna mengua más.

Y tus ojos se adaptarán mejor a ver meteoros si no estás mirando el móvil. “Arruina tu visión nocturna”, afirma Bill Cooke, de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

No es necesario un telescopio para su observación, ya que el rango de visión del cielo se acorta.

Las Perseidas se observan mejor en el hemisferio norte antes del amanecer, aunque a veces es posible ver meteoros de esta lluvia a partir de las 10 de la noche.

Otro regalo espacial de agosto

La mañana del 14 de agosto Júpiter y Marte formarán una pareja muy cercana llamada conjunción. “Estarán separados por apenas un tercio de grado, menos que la anchura de la Luna llena”, dice la NASA. Encuéntralos en el cielo del Este un par de horas antes del amanecer.

