El Pentágono rastrea un cohete chino que regresa a la Tierra y está fuera de control

El "punto exacto de entrada a la atmósfera de la Tierra" del cohete no se puede identificar hasta dentro de unas horas, cuando se produzca su reentrada, dijo Howard.

Es probable que los restos caigan al Pacífico

Sin embargo, Jonathan McDowell, experto del Centro de Astrofísica de la Universidad de Harvard, aclaró a CNN que no estamos ante "el fin de los días".

"No creo que la gente deba tomar precauciones. El riesgo de que haya algún daño o de que golpee a alguien es bastante pequeño. No es despreciable, podría suceder, pero el riesgo de que te golpee es increíblemente pequeño. No perdería ni un segundo de sueño por esto como una amenaza personal", declaró McDowell y explicó que señalar hacia dónde podrían dirigirse los escombros es casi imposible por ahora debido a la velocidad a la que viaja el cohete.