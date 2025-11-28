Mira la impresionante imagen de la Nebulosa de la Mariposa captada hace poco en Chile

Video La nueva y sorprendente imagen de la Nebulosa del Anillo captada por el telescopio James Webb

Un telescopio en Chile capturó una impresionante nueva imagen de la Nebulosa de la Mariposa. El NoirLab de la Fundación Nacional de Ciencias publicó la imagen esta semana.

Las brillantes alas de la Nebulosa de la Mariposa parecen salir disparadas del medio interestelar en esta imagen capturada por el telescopio Gemini Sur, la mitad austral del Observatorio Internacional Gemini, ubicado en Cerro Pachón, Chile.

La Nebulosa de la Mariposa se encuentra a entre 2,500 y 3,800 años luz de distancia, en la constelación de Escorpio. Un solo año luz equivale a unos 6 billones de millas.

Aunque esta nebulosa ya ha sido capturada en el pasado por otro telescopio, la imagen fue tomada el mes pasado por el telescopio luego de que un grupo de estudiantes chilenos eligió este objetivo astronómico para celebrar los 25 años de operación del Observatorio Internacional Gemini.

Esta imagen proporcionada por NSF NOIRLab muestra NGC 6302, una nebulosa planetaria que se asemeja a una mariposa. (NSF NOIRLab vía AP) Imagen AP

¿Cómo se formó la Nebulosa de la Mariposa?

De acuerdo con la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), esta peculiar nebulosa se formó cuando una estrella con una masa cinco veces superior a la del Sol se transformó en una gigantesca roja, desprendiéndose de sus capas externas y volviéndose extremadamente caliente.

“Su forma tan característica la convierte en un buen ejemplo de una nebulosa bipolar, en las que el gas puede escapar más fácilmente de los polos que de la región ecuatorial de la estrella moribunda, creando una estructura que recuerda un reloj de arena o, en este caso, una gran mariposa cósmica”, dice el sitio web de la agencia.

Además de su indiscutible valor estético, esta imagen revela una gran cantidad de información sobre las propiedades físicas de la nebulosa.

“El tono rojizo de los bordes de las alas de la mariposa es producto de la radiación emitida por el nitrógeno, e indica que esta región se encuentra a una temperatura relativamente baja. En contraste, las manchas blancas cerca del centro de la estructura son las emisiones del azufre, que se corresponden con las zonas de más alta temperatura, en las que las corrientes de gas colisionan en el entorno de la estrella central”, dice la ESA.

Con una temperatura superficial estimada de unos 250,000 °C, la estrella central moribunda de esta nebulosa planetaria en particular se ha vuelto excepcionalmente caliente, brillando intensamente en luz ultravioleta, pero oculta a la vista directa por un denso toroide de polvo.

Este nítido y colorido primer plano de la nebulosa de la estrella moribunda fue capturado en 2009 por la Cámara de Campo Amplio 3 del Telescopio Espacial Hubble, instalada durante la última misión de servicio del transbordador.

