Cómo y cuándo podrás ver la extraña conjunción de la Luna con Saturno, el "acercamiento" de nuestro satélite al planeta de los anillos

Además de una hermosa Luna iluminada al 90% y un montón de brillantes estrellas, la noche de este martes y miércoles, el universo y nos hará un regalo y nos permitirá ver los anillos de Saturno.

El sexto planeta del sistema solar será visible desde la Tierra en la noche del martes y madrugada del miércoles. Durante todo el mes de julio, la acción planetaria se sitúa en el cielo de la madrugada, por lo que tendrás que levantarte muy temprano (o dormirte muy tarde) si quieres observar a los planetas.

“Saturno saldrá antes de la medianoche y subirá hacia el sur al amanecer. Marte se eleva un par de horas más tarde, con Júpiter detrás de él, y desplazándose más alto en el cielo cada día del mes”, explica la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Tomorrow morning, the moon will hang close to Saturn. Also, sky watchers in locations including Asia and Africa will see the moon pass in front of – or occult – Saturn around 21 UTC on June 24. For more sky events, visit EarthSky’s night sky guide:https://t.co/n6c6gePlBg pic.twitter.com/f1pfnNllr8 — EarthSky (@earthskyscience) July 23, 2024



Podrás observar el planeta alrededor de las 11:00 EDT del martes 23 de julio. “Verá una Luna iluminada al 90%, ligeramente más alta en el cielo y a la derecha de Saturno”, dice el sitio Space.com.

El miércoles 24 de julio Saturno volverá a ser visible. “Esta vez, una Luna iluminada al 81% estará más baja en el cielo, y a la izquierda, de Saturno”, dice Space.

¿Cómo se podrá observar Saturno en el cielo?

Durante estos dos días Saturno y la Luna se apreciarán más cercanos el uno del otro debido a una ilusión óptica conocida como conjunción lunar, ya que la Luna está a unas 238,855 millas de la Tierra y Saturno se encuentra, en estos días concretos, a unos 832 millones de millas. Estos acontecimientos celestes solo ocurren desde el punto de vista de la Tierra.

Para poder apreciar los anillos del planeta, esta vez será necesario el uso de un telescopio. La NASA también realiza transmisiones en vivo a través de su sitio Night Sky Network.

Además, existen clubes en todo el país dedicados a admirar la belleza del espacio y usualmente realizan observaciones al aire libre con telescopios que puedes utilizar en caso de que no cuentes con alguno.

¿Por qué es tan sorprendente Saturno?

Saturno es el sexto planeta de nuestro sistema solar y es una enorme bola formada principalmente por hidrógeno y helio. Aunque no es el único planeta que tiene anillos, ninguno otro planeta tiene anillos tan espectaculares ni tan complejos como los de Saturno.

Saturno es 9 veces más ancho que la Tierra. Si la Tierra tuviera el tamaño de una moneda de cinco centavos, Saturno sería tan grande como una pelota de voleibol.

Saturno también tiene docenas de lunas y desde una de ellas brotan chorros de agua. También hay lagos de metano en su luna más grande conocida como Titán. “El sistema de anillos y de lunas de Saturno es una rica fuente de descubrimientos científicos y aún encierra muchos misterios”, dice la NASA.

Saturno, el planeta más alejado de la Tierra descubierto a simple vista y se conoce desde la antigüedad, por eso debe su nombre al dios romano de la agricultura y la riqueza, que era el padre de Júpiter.

¿Saturno podría albergar vida?

El entorno de Saturno no es propicio para la vida tal y como la conocemos. “Es muy probable que las temperaturas, presiones y materiales que caracterizan a este planeta sean demasiado extremos y volátiles para que los organismos se adapten a ellos”, dice la NASA.

Si bien el planeta Saturno es un lugar improbable para el arraigo de seres vivos, no ocurre lo mismo con algunas de sus numerosas lunas. Satélites como Encélado y Titán, que albergan océanos internos, podrían albergar vida, sugiere la agencia.

¿De qué están hechos los anillos de Saturno?

Se cree que los anillos de Saturno son trozos de cometas, asteroides o lunas destrozadas que se desintegraron antes de llegar al planeta, desgarrados por la poderosa gravedad de Saturno.

“Están formados por miles de millones de pequeños trozos de hielo y roca recubiertos de otros materiales, como polvo. Las partículas del anillo varían en su mayoría desde diminutos granos de hielo del tamaño del polvo hasta trozos del tamaño de una casa”, explica la NASA.

Algunas partículas son tan grandes como montañas. Los anillos parecen blancos si se observan desde las cimas de las nubes de Saturno y, curiosamente, cada anillo orbita a una velocidad diferente alrededor del planeta.

La Luna también nos regala un espectáculo en estos días

La NASA explica que la Luna está ahora en fase menguante. Eso significa que saldrá aproximadamente una hora después de la puesta de sol. Y saldrá cada vez más tarde en las próximas noches.

La Luna no se encuentra al 100% iluminada debido a que el pasado 20 de julio fue la Luna llena, conocida como Luna de Buck o Luna de Trueno.

El miércoles, la Luna alcanzará el perigeo, su punto más cercano en su órbita elíptica alrededor de la Tierra, a las 6:00 a.m UTC (1:00a.m. CDT), cuando se encuentre a 226,748 millas de distancia de la Tierra.

