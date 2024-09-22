Una 'miniluna' acompañará a la Tierra por un tiempo desde esta semana: ¿de qué se trata?

Video Superluna, eclipse y luna de cosecha: el raro espectáculo celestial que no se repetirá hasta 2033

La Tierra 'ganará' una segunda luna este otoño, pero solo por un tiempo limitado, de acuerdo a un estudio de científicos de la Universidad Complutense de Madrid.

Se trata de un pequeño asteroide, cercano al tamaño de un edificio de tres pisos, que fue descubierto el 7 de agosto por el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides, o ATLAS de la NASA y bautizado como 2024 PT5.

Según el estudio, 2024 PT5 será capturado temporalmente por la atracción gravitatoria de la Tierra y orbitará nuestro planeta durante unos dos meses. Por eso es que ha sido bautizada como una 'miniluna.

El profesor de la Universidad Complutense de Madrid y autor principal del estudio, Carlos de la Fuente Marcos, dijo a Space.com que "el objeto que nos visitará pertenece a Arjuna, un cinturón de asteroides secundario formado por rocas espaciales que siguen órbitas muy similares a la de la Tierra".

El estudio predice que el asteroide orbitará la Tierra entre el 29 de septiembre y el 25 de noviembre.

Y explica que los asteroides del cinturón de Arjuna pueden acercarse a la Tierra y los que lo hacen a una velocidad relativamente lenta pueden ver sus trayectorias afectadas por la gravedad terrestre. “Bajo estas condiciones el objeto puede convertirse en una luna temporal de la Tierra”, añadió de la Fuente, explicando que es eso precisamente lo que le ocurrirá con 2024 PT5.

De la Fuente añadió que el asteroide no hará una órbita completa alrededor de la Tierra, sino que seguirá un trayecto en forma de herradura para luego reincorporarse a Arjuna y seguir orbitando el sol.

El estudio explica que 2024 PT5 no será la primera miniluna que orbite temporalmente a la Tierra. Según los investigadores, los dos eventos similares más recientes ocurrieron en 1981 y en 2022.

Según Space.com, las 'visitas' de las minilunas pueden variar en duración y comportamiento. Algunas duran uno o más años y completan una o varias vueltas alrededor de la Tierra, mientras que otras como 2024 PT5 no completan una revolución y duran solo unos meses, semanas o hasta días.

De la Fuente explicó que el objeto será “demasiado pequeño y tenue para los telescopios y binoculares”. Pero añadió que sí “está dentro del rango de brillo de los telescopios típicos utilizados por los astrónomos profesionales”, por lo que será posible establecer un registro de su 'visita'.

El estudio predice que 2024 PT5 volverá a la órbita de la Tierra en 2055.

