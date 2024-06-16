'Luna de fresa 2024': la próxima Luna llena tendrá un aspecto inusualmente grande y colorido. Cuándo y cómo verla

Video Así ha sido la misión que llegó al lado oculto de la Luna

La 'Luna de Fresa' volverá a aparecer en los cielos este mes de junio y para los amantes de observar nuestro satélite será un espectáculo imperdible.

La Luna llena de junio de 2024 brillará en el cielo inusualmente más grande y colorida. Este fenómeno, conocido como 'Luna llena de Fresa' o 'Strawberry Moon' (en inglés), adornará los cielos nocturnos el 21 de junio, el día después del solsticio de verano.

A pesar de su nombre, la Luna no parecerá de color fresa, pero puede adquirir una tonalidad dorada.

Te contamos los detalles de este fenómeno.

¿Qué día y a qué hora se podrá apreciar la 'Luna de Fresa'?



Para el área de Washington, DC, la Luna llena de la noche del 21 de junio a la mañana del 22 de junio tendrá su punto más bajo del año, alcanzando solo 21.9 grados sobre el horizonte sur a la 1:20 am. (hora del Este).

Aunque la mayoría de los calendarios comerciales mostrarán esta Luna llena el sábado 22 de junio, la fecha en Tiempo Universal Coordinado (UTC). La Luna aparecerá llena durante unos tres días alrededor de esta fecha, desde el jueves por la noche hasta el domingo por la mañana.

¿Por qué se verá más brillante la Luna llena de junio de 2024?

La NASA explica que, en el solsticio de verano, el Sol aparece en la parte más alta del cielo durante todo el año.

Las lunas llenas están opuestas al Sol, por lo que una Luna llena cerca del solsticio de verano estará baja en el cielo, especialmente en las latitudes más altas de Europa.

Cuando la Luna llena está baja brilla a través de más atmósfera, por lo que es más probable que tenga un color rojizo (por las mismas razones por las que los amaneceres y los atardeceres son rojos).

La "Luna llena de Fresa" se eleva detrás del antiguo templo de Poseidón en Cabo Sounion, a unas 45 millas al sur de Atenas, Grecia, el 14 de junio de 2022. Se le conoce como "Luna de Fresa" por ser la luna llena en la época de la cosecha de fresas. Imagen Thanassis Stavrakis/AP

¿Por qué se verá más grande que otras veces la Luna llena de junio de 2024?

Dado que la Luna llena de junio de 2024 ocurre en el solsticio, el mismo día en que el Sol está absolutamente en su punto más alto del año, la Luna estará en su punto más bajo, “de hecho, el más bajo que hemos visto en años”, dice el Old Farmer's Almanac.

Como la Luna está tan baja, parecerá más grande que nunca. Esto se llama la "ilusión lunar", explica la publicación.

Debido a que la Luna este mes asciende tan poco el espeso aire del horizonte la pintará de amarillo o naranja y atenuará su luz.

“Además, su posición extremadamente meridional la mantendrá en el aire durante unas pocas horas, dejando esa noche mayormente negra. No te pierdas esta Luna llena extrabaja, extragrande y anaranjada como un sol durante unas horas preciosas”, invita el Old Farmer's Almanac.

¿Por qué recibe el nombre de 'Luna de fresa' la Luna llena de junio?

De acuerdo con la NASA, en la década de 1930, el Almanaque del Agricultor de Maine comenzó a publicar nombres "indios" para las Lunas llenas y estos nombres son ahora ampliamente conocidos y utilizados.

Según este Almanaque, la Luna llena de junio recibe el nombre de 'L una de fresa', debido a que proviene de la temporada relativamente corta para la recolección de fresas en el noreste de Estados Unidos.

Otros nombres estacionales que se le da a la Luna llena de junio de acuerdo con diversas fuentes (a veces con información contradictoria sobre si son de origen europeo o nativo americano) son 'Luna de flores', 'Luna caliente', 'Luna de azada' y 'Luna de plantación', dice la NASA.

