Despega con éxito el cohete con el primer módulo lunar estadounidense en 50 años y la primera misión mexicana a la Luna

El primer módulo de alunizaje estadounidense en más de 50 años despegó con éxito este lunes, en otro hito de la carrera espacial de las empresas privadas que buscan realizar entregas para la NASA y otros clientes. El cohete lleva consigo también el Proyecto Colmena, la primera misión de México a la Luna.

El módulo de alunizaje de Astrobotic Technology viajó en un cohete nuevo, el Vulcan Centaur de United Launch Alliance. El Vulcan surcó el cielo de Florida antes del amanecer, colocando a la nave espacial en una ruta hacia la Luna que debería culminar con un intento de alunizaje el 23 de febrero.

La empresa de Pittsburgh aspira a ser la primera empresa privada en pisar con éxito la superficie lunar, algo que solo cuatro países han logrado. Pero una compañía de Houston también tiene un módulo de aterrizaje listo para volar y podría llegar antes que él a la superficie lunar, tomando una alternativa más directa.

“Primero en ser lanzado. El primero en aterrizar está por ver", dijo el director ejecutivo de Astrobotic, John Thornton.

La NASA dio millones a las dos empresas para construir y volar sus propios módulos de aterrizaje lunares. La agencia espacial quiere que estos módulos de aterrizaje de factura privada exploren el lugar antes de que lleguen los astronautas y que realicen experimentos científicos y tecnológicos de la NASA, así como otros encargos menores para otros clientes.

El contrato de Astrobotic para el módulo de alunizaje lanzado este lunes, llamado 'Peregrine', fue de 108 millones de dólares.

El mes que viene, SpaceX proporcionará el ascensor para un módulo de aterrizaje de Intuitive Machines, la otra empresa competidora, radicada en Houston. El módulo Nova-C seguiría una ruta más directa hacia la Luna, de solo una semana, por lo que ambas naves espaciales podrían intenten aterrizar con días o incluso horas de diferencia entre sí.

El descenso de una hora a la superficie lunar, con diferencia el mayor desafío, será "emocionante y aterrador a la vez", dijo Thornton.

La misión de la 'Peregrine' a la Luna

Lo más destacado del viaje a la Luna de este lunes fue el vuelo de prueba inicial, largamente retrasado, del cohete Vulcan desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral. El cohete de 202 pies es esencialmente una versión mejorada del exitoso caballo de batalla Atlas V de ULA, que se está eliminando gradualmente junto con el Delta IV de la compañía. La compañía de cohetes de Jeff Bezos, Blue Origin, proporcionó los dos motores principales del Vulcan.

Además de los experimentos de vuelo para la NASA, Astrobotic creó su propio negocio de transporte de carga, empaquetando el módulo de alunizaje Peregrine de 6 pies de altura con el Proyecto 'Colmena', primero de su tipo en América Latina, que pretende llevar a la superficie lunar cinco micro-robots desarrollados con tecnología "orgullosamente mexicana".

La Agencia Espacial Mexicana (AEM) explicó que buscan hacer una demostración tecnológica de desplegarse en la superficie lunar y conectarse electrónicamente, reconociéndose entre sí, para luego ensamblar un panel que pueda generar energía.

El cohete también lleva las cenizas y el ADN de entusiastas del espacio fallecidos, incluido el creador de 'Star Trek', Gene Roddenberry, y el escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke.



El hecho de que se enviaran restos humanos al llamado 'satélite natural de la Tierra' hizo que la Nación Navajo intentara retrasar el lanzamiento, ya que para ellos es "una profanación profunda" que haya restos humanos allí, pues la Luna es venerada por los nativos estadounidensens. Thornton dijo que los intentos de la Nación Navajo por detener el lanzamiento llegaron demasiado tarde, pero que intentará encontrar "un buen camino a seguir" con ese pueblo originario para futuras misiones.



Celestis, una de las compañías conmemorativas de los vuelos espaciales que compró espacio en el módulo de aterrizaje, dijo en un comunicado que n inguna cultura o religión es dueña de la Luna y no debería poder vetar una misión. Hay más restos en la etapa superior del cohete, que, una vez se libere del módulo de aterrizaje, rodeará indefinidamente el Sol hasta llegar a Marte.

Las tarifas de carga de Peregrine oscilaron entre unos pocos cientos de dólares y 1.2 millones de dólares por kilogramo (2.2 libras), cifra insuficiente para que Astrobotic cubra los gastos. Pero para este primer vuelo, ese no es el punto, según Thornton. "Los sueños y esperanzas de muchas personas dependen de esto", dijo.

La carrera lunar de EEUU y el mundo

La última vez que Estados Unidos lanzó una misión de alunizaje fue en diciembre de 1972. Gene Cernan y Harrison Schmitt del Apolo 17 se convirtieron en los hombres número 11 y 12 en caminar sobre la Luna, cerrando una era que sigue siendo el pináculo de la NASA.

El nuevo programa Artemis de la agencia espacial, que lleva el nombre de la hermana gemela de Apolo en la mitología griega, busca devolver a los astronautas a la superficie de la Luna en los próximos años. El primero será un vuelo alrededor de la Luna con cuatro astronautas, posiblemente antes de fin de año.

La Unión Soviética y Estados Unidos acumularon una serie de alunizajes exitosos en las décadas de 1960 y 1970, antes de suspenderlos. China se unió al club de élite en 2013 y la India en 2023. Pero el año pasado también se estrellaron contra la Luna módulos de alunizaje de Rusia y de una empresa privada japonesa, así como el de una organización sin fines de lucro israelí.

