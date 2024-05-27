Así fue como las cucarachas alemanas se expandieron por todo el mundo 🪳 (y se volvieron una pesadilla de seis patas en tu cocina)

Video ¿Pagarías por ponerle el nombre de tu expareja a una cucaracha o un ratón?

Una verdadera pesadilla de seis patas, indestructibles y expertas en sobrevivir dentro de casa, escondidas en las tuberías de la cocina o en cajones mohosos, así son las cucarachas alemanas, las más pequeñas de su especie, pero las más invasoras.

Este pequeño insecto se ha esparcido por el mundo durante años, y ahora, gracias a un nuevo estudio publicado este mes, se resolvió el misterio de 250 años sobre el origen y la propagación mundial de este tipo de insecto.

El estudio utilizó la genética para trazar la ruta de la expansión de las cucarachas por todo el mundo, desde sus humildes comienzos en el sudeste asiático, su travesía a Europa y luego a la alacena de tu cocina.

Los hallazgos abarcan miles de años de historia de las cucarachas y sugieren que estas plagas pudieron haber recorrido el planeta utilizando a otra especie para viajar: las personas y los avances creados por la humanidad.

“No se trata solo de la historia de un insecto”, afirma Stephen Richards, profesor adjunto del Baylor College of Medicine que estudia los genes de los insectos. “Es una historia de insectos y humanidad”.

¿Cuáles son las cucarachas alemanas? 🪳

Aunque muchas personas encuentran a todas las cucarachas detestables, solo tres tipos de estos insectos son más comunes en casos de infestación.

Las cucarachas alemanas son uno de los tipos más pequeños de estos insectos, les gusta vivir en el interior y son conocidas por su capacidad para desplazarse fácilmente por las tuberías y a través de bolsas, cajas y muebles introducidos en el hogar.

Son de color marrón claro con dos rayas negras detrás de la cabeza y miden alrededor de 13-16 milímetros, detalla el Departamento de Entomología y Nematología de la Universidad de Florida.

A diferencia de las cucarachas americanas, (que te sacan un susto cuando vuelan), las cucarachas alemanas vuelan con poca frecuencia, aunque sí tienen alas.

No solo se alimentan de excrementos, sino también de basura, libros, pelo y comida para perros.

La también conocida Blattella germanica se instala en lugares oscuros y cálidos, como alrededor de los cables de los aparatos electrónicos, debajo de los electrodomésticos y cerca de los botes de basura.

De acuerdo con la Universidad de Florida, “son incapaces de sobrevivir en lugares alejados de los seres humanos o de la actividad humana”.

¿Qué descubrió el estudio del origen de las cucarachas alemanas?

Los investigadores analizaron los genes de más de 280 cucarachas de 17 países y seis continentes y confirmaron que la cucaracha alemana, una especie presente en todo el mundo, es originaria del sudeste asiático y que probablemente evolucionó a partir de la cucaracha asiática hace unos 2,100 años.

De acuerdo con la investigación, el antepasado de la cucaracha alemana es la cucaracha asiática, que probablemente vivía en asentamientos humanos dedicados a la actividad agrícola y donde se desarrollaban grandes construcciones, cuando las civilizaciones humanas prosperaban en el sur de Asia.

Los científicos sospechaban desde hacía tiempo que la cucaracha alemana era de origen asiático, ya que aún viven allí especies similares, dice la investigación que se publicó en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

¿Cómo se esparció por el mundo la cucaracha alemana? 🪳

Las cucarachas viajaron por todo el mundo siguiendo dos rutas principales, dice el estudio.

Viajaron a Medio Oriente hace unos 1,200 años, quizás usando como medio de transporte las cestas de pan de los soldados que se desplazaban hacia el oeste. Esto se debió probablemente a la intensificación de las actividades comerciales y militares de los califatos islámicos omeya.

Y es posible que muchos años después viajaran de polizón por las rutas comerciales y de colonización de las compañías Holandesa y Británica de las Indias Orientales, que fue una originalmente estaban pensadas para el comercio de especias de Asia a Europa.

Así fue como este insecto llegó a Europa hace unos 270 años, según la reconstrucción de los científicos y los registros históricos.

Una vez que llegaron, inventos como la máquina de vapor y las cañerías interiores ayudaron probablemente a estos insectos a viajar más lejos y a vivir cómodamente en interiores, donde es más común encontrarlos hoy en día.

De acuerdo con el estudio, “el auge de la civilización humana ha desencadenado la evolución y propagación de especies adaptadas a los entornos urbanos. Algunas especies se han convertido en plagas invasoras, con graves consecuencias para el bienestar humano y la prosperidad económica”.

Muchas de estas especies plaga se han extendido por todo el mundo, facilitadas por las innovaciones tecnológicas humanas, que incluyen avances en el transporte y la vivienda, sobre todo en fontanería y calefacción.

Los investigadores afirman que explorar cómo conquistaron las cucarachas los entornos del pasado puede conducir a un mejor control de las plagas.

Las cucarachas modernas son difíciles de mantener a raya porque evolucionan rápidamente para resistir a los pesticidas, según Qian Tang, autor del estudio e investigador postdoctoral de insectos en la Universidad de Harvard.

¿Por qué son tan peligrosas las cucarachas alemanas?

De acuerdo con el departamento de entomología y nematología de la Universidad de Florida, las cucarachas alemanas adulteran los alimentos con sus heces y secreciones que usan a modo de defensa.

Además, transportan físicamente organismos patógenos que pueden provocar respuestas alérgicas graves y se han vuelto cada vez más resistentes a los pesticidas, lo cual favorece su propagación.

“En infestaciones extremadamente intensas, se ha informado de que muerden a seres humanos y se alimentan de restos de comida en la cara de personas dormidas”, dice un reporte de la universidad.

Por si fuera poco, algunos científicos sugieren que las infestaciones de cucarachas alemanas pueden causar estrés psicológico humano, además de alterar el comportamiento humano.

Por ejemplo, las personas con casas infestadas evitan la cocina por la noche por miedo a encontrarse con una cucaracha.

Y tú, ¿ya revisaste que no haya cucarachas alemanas en tu cocina?

