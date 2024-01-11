La multa de $3 millones que deberá pagar eBay por enviarle a una pareja cucarachas y arañas vivas

Video Familia hispana recibe millonaria indemnización tras la muerte de uno de sus miembros a manos de la policía

La empresa eBay pagará una multa de $3 millones para resolver unos cargos criminales por una campaña de acoso emprendida por empleados que enviaron arañas vivas, cucarachas y otros artículos perturbadores a la casa de una pareja de Massachusetts, según documentos judiciales presentados este jueves.

El Departamento de Justicia acusó a eBay de acoso, manipulación de testigos y obstrucción de la justicia más de tres años después de que los empleados fueran procesados por un plan para intimidar a David e Ina Steiner, una pareja que produjo un boletín en línea llamado EcommerceBytes que molestó a los ejecutivos de la compañía con su cobertura.

eBay, con sede en California, aceptó la responsabilidad por las acciones de los empleados y celebró un acuerdo de procesamiento diferido que podría resultar en que se desestimen los cargos contra la empresa si cumple con ciertas condiciones, según la oficina del fiscal federal en Massachusetts.

La sede de eBay. Imagen Getty Images

Una conducta "horrible" de eBay

“eBay incurrió en una conducta criminal absolutamente horrible. Los empleados y contratistas de la compañía involucrados en esta campaña sometieron a las víctimas a un infierno, en una campaña petrificante destinada a silenciar sus informes y proteger la marca eBay”, aseguró el fiscal federal en funciones de Massachusetts, Josh Levy, en un comunicado enviado por correo electrónico a la agencia AP.

El acuerdo de enjuiciamiento diferido exige que un monitor independiente supervise la empresa durante tres años para garantizar su cumplimiento de los términos y la ley federal. La multa penal de $3 millones fue la multa máxima posible para los cargos.

El director ejecutivo de eBay, Jamie Iannone, calificó la conducta de la empresa en 2019 como "incorrecta y reprensible".

"Desde que ocurrieron estos acontecimientos, se han unido nuevos líderes a la empresa y eBay ha reforzado sus políticas, procedimientos, controles y formación", señaló Iannone en un comunicado. "eBay sigue comprometido a mantener altos estándares de conducta y ética y a hacer las cosas bien con los Steiner”.

Críticos de la empresa en línea

La pareja, que se desempeñó como editora y editora del boletín, demandó a eBay en un tribunal federal, describiendo cómo el acoso cibernético y las molestas entregas de paquetes enviados de forma anónima trastocaron sus vidas.

Ina Steiner recibió mensajes de Twitter acosadores y, a veces, amenazantes, así como docenas de correos electrónicos extraños de grupos como un grupo de apoyo a pacientes con síndrome del intestino irritable y el Partido Comunista de los Estados Unidos.

Junto con una caja de arañas vivas y cucarachas, la pareja halló en su puerta una corona funeraria, una máscara de cerdo ensangrentada y un libro sobre cómo sobrevivir a la pérdida de un cónyuge. La dirección de su casa también se publicó en línea con anuncios que invitaban a extraños a fiestas y ventas de garaje.

En una declaración publicada en su sitio web el jueves, los Steiner dijeron que las acciones de eBay tuvieron “un impacto dañino y permanente” en ellos “emocional, psicológico, físico, reputacional y financiero”. También expresaron su frustración porque no se acusó a más ejecutivos.

"Presionamos firmemente a los fiscales federales para que presentaran más acusaciones para disuadir a los ejecutivos corporativos y a los miembros de las juntas directivas de crear una cultura en la que se tolere o fomente el acecho y el acoso", dijeron.

La denuncia que causó el acoso

El acoso comenzó en 2019 después de que Ina Steiner escribiera una historia sobre una demanda presentada por eBay que acusaba a Amazon de cazar furtivamente a sus vendedores, según registros judiciales.

Media hora después de la publicación del artículo, el entonces director ejecutivo de eBay, Devin Wenig, envió un mensaje a otro alto ejecutivo diciendo: "Si alguna vez vas a derribarla... ahora es el momento", según documentos judiciales. El ejecutivo envió el mensaje de Wenig a James Baugh, director senior de seguridad de eBay, y llamó a Ina Steiner un "troll parcial que necesita ser QUEMADO".

Baugh fue uno de los siete ex empleados que finalmente se declararon culpables de los cargos del caso. Fue condenado en 2022 a casi cinco años de prisión. Otro ex ejecutivo, David Harville, fue condenado a dos años.

Wenig, quien renunció como director ejecutivo en 2019, no fue acusado penalmente en el caso y ha negado tener conocimiento de la campaña de acoso o haberle dicho a alguien que hiciera algo ilegal. En el caso civil, sus abogados han dicho que la cita de "derribarla" fue sacada de contexto y la inferencia natural debería ser que se refería a tomar "medidas legales", no a "una serie de actos criminales extraños".

Baugh, a quien los fiscales describieron como el cerebro del plan, en un momento reclutó a Harville para que lo acompañara a Boston a espiar a los Steiner, dijeron las autoridades. Baugh, Harville y otro empleado de eBay fueron a la casa de la pareja con la esperanza de instalar un rastreador GPS en su automóvil, dijeron los fiscales. El trío encontró el garaje cerrado, por lo que Harville compró herramientas con un plan para entrar, dijeron los fiscales.

Los abogados de Harville han dicho que él no tuvo participación ni conocimiento sobre los mensajes o entregas amenazantes enviados por sus colegas.

Los abogados de Baugh han sostenido que su cliente enfrentó una presión implacable por parte de Wenig y otros ejecutivos para hacer algo con respecto a los Steiner.

Baugh alegó que luego la empresa lo expulsó cuando “un ejército de abogados externos acudió para llevar a cabo una ‘investigación interna’ destinada a salvar a la empresa y a sus altos ejecutivos del procesamiento”.

