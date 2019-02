Cientos de reclusos enfermos y desesperados llevan días sin calefacción en una cárcel en Brooklyn

La cárcel alberga a más de 1,600 reclusos y se encuentra en una zona industrial cerca del East River en Sunset Park, Brooklyn. Algunos reclusos están vinculados a casos notorios de narcotráfico y terrorismo, otros son neoyorquinos no muy conocidos que esperan su juicio.

"Cuando el sol se pone está completamente oscuro. Los reclusos que tienen condiciones médicas no pueden leer las instrucciones de los medicamentos", le dijo el director de Defensores Federales de Nueva York, David Patton a CNN.

". @nycemergencymgt acaba de entregar generadores, mantas y calentadores personales al Centro de Detención Metropolitano. Las personas que se encuentran dentro tienen derecho a la dignidad y la seguridad, y no nos mantendremos al margen mientras la Oficina Federal de Prisiones les falla. Nueva York está lista para hacer todo lo que podamos para ayudar".

La representante Velázquez dijo que los internos no tenían luz en sus celdas. "Están muy enojados y se están quejando", dijo.

Los reos "simplemente se quedan acurrucados en la cama", le dijo a The New York Times June Bencebi, administradora de casos en la cárcel y tesorera de la sección local de la Federación Americana de Empleados del Gobierno, que representa a unos 500 agentes penitenciarios en la cárcel.

El jueves, Rachel Bass, una asistente legal en la oficina de Brooklyn de los defensores federales, le dijo al Times que había atendido llamadas de unos 15 internos. "En la última hora he recibido 11 llamadas", dijo. “La gente está desesperada. Están realmente muy, muy asustados. No tienen mantas extra. No tienen acceso al comisario para comprar una sudadera extra".