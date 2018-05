Nadie sabe donde está el Ford GT de John Cena

El pasado mes de diciembre Ford entabló una demanda judicial contra el actor John Cena. Ford alega que el actor violó las estipulaciones de un contrato firmado con el fabricante en el que se comprometió a no vender su exclusivo Ford GT 2017 durante los 24 meses siguientes a lacompra del vehículo. La firma del contrato era una condición indispensable para la venta del vehículo.

Cena fue uno de los 1,000 afortunados, entre 6,505 aspirantes, seleccionados a dedo por Ford para comprar una de las unidades de edición limitada del potente súperauto. Cena recibió su Ford GT azul el 23 de septiembre de 2017 y lo vendió menos de un mes después el 20 de octubre de ese año.

En los últimos 6 meses es muy poco lo que se ha adelantado en referencia a este caso. El juicio que carecerá de jurado podría tener lugar entre abril y junio del próximo año si las partes no llegan antes a un acuerdo extrajudicial.

Sin embargo, lo que nadie sabe es donde está el Ford GT.



En una investigación exhaustiva sobre el caso, nuestra publicación hermana Jalopnik explica que Ford también introdujo una demanda en contra de New Autos, Inc de la ciudad Chico en California, la compañía de corretaje de autos de lujo que sirvió de intermediaria en la venta del Ford GT de Cena. Con la demanda en contra de New Autos, Ford buscaba detener la entrega del vehículo.

Sin embargo, New Autos dice que el 22 de noviembre de 2017, fecha en que Ford los contactó por primera vez en relación al caso, ya el auto había partido a su destino final.

Para Ford este hecho presenta dos problemas importantes:

En primer lugar Ford, que alega que el contrato con Cena restringe la transferencia de la propiedad del vehículo, no sabe dónde se encuentra el automóvil. Jalopnik hizo una búsqueda a través del servicio de recopilación de expedientes automotrices Carfax consiguió que el GT adquirido originalmente por Cena ha sido registrado dos veces. La primera vez el 24 de octubre de 2017 en el estado de Montana, un estado cuyas leyes sufren de una escapatoria legal que permite el registro de super autos sin pagar impuestos de venta, y la segunda el 20 de febrero de este año en la ciudad de Chico en California, ciudad sede de New Autos inc. Carfax no

En segundo lugar, New Autos se especializa en exportar automóviles al extranjero por lo que el vehículo podría estar ya en el extranjero, restándole a Ford recursos para poder hacer cumplir un eventual veredicto favorable.

Lo único cierto hasta el momento en la saga del Ford GT de John Cena es que no mucha gente sabe dónde está el vehículo. En una entrevista realizada por una estación de televisión local Bernie Knaus, dueño de New Autos explicó que los autos que coloca inicialmente son solicitados por los clientes. En el caso del Ford GT Kraus dice que su comprador no es un miembro de “las élites de Hollywood ni nada por el estilo, sino una persona que trabaja duro aquí en el norte del estado” sin dar más detalles. (Chico se encuentra a 165 millas al noreste de San Francisco).

Si alguien ha visto el Ford GT azul líquido, sin rayas de carreras, déjenos saber cuándo y en donde lo hicieron en la página Facebook de Univision Autos.