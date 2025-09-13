Sube a 13 la cifra de muertos por explosión de camión con gas en México

Video Imágenes de la explosión de un camión cisterna que deja tres muertos y decenas de heridos en México

Tres personas heridas por la explosión de un camión cargado con gas en la Ciudad de México murieron durante las últimas horas, elevando a 13 la cifra de personas fallecidas hasta el momento por el trágico accidente, ocurrido el pasado miércoles en la capital mexicana.

Según el más reciente balance oficial, 40 personas siguen hospitalizadas en distintos hospitales públicos.

Entre los fallecidos en las últimas horas está Alicia Matías, de 49 años y a quien la prensa llama "la abuelita heroína" por haber protegido con su cuerpo a su nieta de dos años durante el estallido.

Una de las imágenes más desgarradoras de la tragedia es la de esta mujer caminando en busca de ayuda con la niña en brazos pese a haber sufrido quemaduras en el 90% de su cuerpo. La auxilió un policía capitalino que las trasladó a un hospital.

"Su acto de amor ha dejado una huella profunda", escribió este sábado en la red social X la alcaldesa capitalina, Clara Brugada, al lamentar su muerte.

Ciudad de México fue sacudida el pasado miércoles por el poderoso estallido del vehículo que transportaba casi 50,000 litros de gas cuando circulaba por el populoso distrito de Iztapalapa, en el este de la metrópoli.

Según las investigaciones de la fiscalía local, es probable que el accidente del camión se haya producido porque el vehículo pesado viajaba con exceso de velocidad, además de que pudo haber chocado con un objeto que abrió un boquete en la cisterna.

Brugada ha dicho que su gobierno buscará regular el tránsito de vehículos con combustibles en la ciudad, de 9,2 millones de habitantes, para evitar nuevas tragedias.

