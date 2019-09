Sin papel ni tinta por órdenes del gobierno, cierra uno de los principales periódicos de Nicaragua

Los medios, en el foco del gobierno

Por ejemplo, este jueves, oficiales intentaron ingresar a Radio Darío en la ciudad de León para suspender su programación. No es la primera vez que esta emisora es atacada. En abril de 2018, fue quemada y saqueada por simpatizantes sandinistas, y aunque no ha callado, sus periodistas son hostigados de forma permanente.

Una política "antidisentimiento"

La salida de circulación de El Nuevo Diario supone un “duro golpe” para la libertad de prensa en Nicaragua, según el especialista en medios de comunicación Guillermo Rothschuh. En especial porque las ediciones impresas de El Nuevo Diario y La Prensa llegan a sitios del país en los cuales el acceso a la información a través de internet todavía no es posible.

“Es grave que un periódico de circulación nacional salga porque no llegará a amplios sectores de la población”, lamentó Rothschuh ante Univision Noticias. Para el experto, el cierre de este diario “sin duda” se inscribe en las agresiones perpetradas por el gobierno contra los medios independientes, aunque el editorial de cierre no lo menciona específicamente.

“Cuando una voz como esta se calla, pierde toda la sociedad, pero demuestra la política deliberada del gobierno de no aceptar el disentimiento. Hay que recordar que el gobierno ha usado distintas instancias del Estado, no solo la DGA sino el ente regulador de las telecomunicaciones, la dirección de ingresos y la misma seguridad social, para perseguir a los medios de comunicación críticos”, afirmó Rothschuh.

Viraje de línea editorial

"El editorial es la última publicación que hacemos”, dijo el periodista Eliud Garmendia. “Sigo confiando en algún momento veremos la luz como periodistas y ciudadanos. Apuesto por seguir en Nicaragua informando. Alguien me llamaba y me preguntó ¿ganó Ortega? Yo les dije que no. Que en especial la batalla de la libertad de expresión y la lucha por la democracia sigue”, aseguró.