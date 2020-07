Se convirtió en el primero en escalar las 7 cumbres más altas sin una pierna y ahora planea atravesar la Antártica

"La verdad es que a mi me falta una pierna, pero de discapacitado no tengo nada y estoy seguro que mis compañeros tampoco", indicó Cardona a Univision Noticias.

"Estoy vivo y esa es la razón más grande para no detenerme. Muchas personas no se dan cuenta del poder ilimitado que tenemos solo por respirar. Yo estuve al borde de la muerte en varias ocasiones, lo perdí todo, pero ahora, solo por el hecho de seguir aquí he decidido aprovechar mis días y no desperdiciarlos", aseguró.