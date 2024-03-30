Desde Iztapalapa hasta la frontera con EEUU: así conmemoraron el tradicional viacrucis de Semana Santa en México

Video Coloridos vestidos, caballos y fe: el tradicional viacrucis en Iztapalapa congrega a casi dos millones de fieles

Millones de feligreses mexicanos se reunieron este Viernes Santo para celebrar el viacrucis en la alcaldía de Iztapalapa, de la Ciudad de México, en una de las mayores representaciones de la Pasión de Cristo en el mundo, que este año está marcada por la inusual ola de calor y escasez de agua.

Cristopher Gómez, de 22 años, personificó a Jesús en la 181 representación de la 'Pasión de Cristo', como parte de la celebración del Viernes Santo en el marco de la Semana Santa en la alcaldía de Iztapalapa en Ciudad de México. Imagen EFE/Isaac Esquivel



Ese día el pueblo de Iztapalapa, con poco más de 1.8 millones de habitantes, se vuelca para representar este acto de fe católica con cerca de 5,000 personas involucradas, entre intérpretes y músicos, quienes buscan mantener la tradición teatral que se representa al aire libre.

Millones de feligreses mexicanos se reunieron este Viernes Santo para celebrar el viacrucis en la alcaldía de Iztapalapa. Imagen Isaac Esquivel/EFE



El 'Viacrucis de Iztapalapa' se remonta a 1843, cuando, afectados por una epidemia de cólera, los habitantes de la zona lo realizaron pidiendo terminar con la enfermedad.

Este respeto del público hacia la festividad y la religión se da en un país marcadamente católico donde, en 2020, con una población de 126 millones de personas, más de 90 millones declararon ser seguidoras de esta fe, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el norte de México, cerca de la frontera con Estados Unidos, decenas de migrantes de distintas nacionalidades participaron en el primer 'Viacrucis migrante', en la ciudad mexicana de Tijuana, como una forma de visibilizar los retos que llevan a cuestas en busca de una vida mejor.

Decenas de migrantes de distintas nacionalidades participaron este viernes en el primer Viacrucis Migrante, en la ciudad mexicana de Tijuana. Imagen EFE/Joebeth Terríquez



Los migrantes que participaron en esta actividad previamente pintaron dibujos en la cruz, cada uno representando el viaje que tuvieron que realizar para llegar a Tijuana y lo que tuvieron que dejar atrás. De igual manera, en el cuerpo de Jesús escribieron los nombres de migrantes que no lograron llegar a su destino.

Un grupo de migrantes preparan un viacrucis en el comedor Padre Chava y Albergue Salesiano. Imagen EFE/Joebeth Terríquez



Las decenas de migrantes caminaron por algunas calles de la zona centro de Tijuana hasta llegar a la Plaza México, un espacio ubicado a unos metros del puerto de El Chaparral, donde se realizó una ceremonia para conmemorar este Viernes Santo y recordar a todas las personas fallecidas en su camino.

En Ciudad Juárez, en el norteño estado mexicano de Chihuahua, también relizaron un viacrucis similar al de Tijuana, al que asistieron migrantes con distintas banderas de su nacionalidad.

Un grupo de migrantes participa en un viacrucis este Viernes Santo en la fronteriza Ciudad Juárez, norte de México. Imagen EFE/Luis Torres



