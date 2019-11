¿Quién es Jeanine Áñez, la opositora que se proclamó presidenta interina de la convulsionada Bolivia?

En cuestión de minutos, quien hasta esta tarde era la segunda vicepresidenta del Senado asumió primero la presidencia de ese órgano e instaló una sorpresiva sesión legislativa que estuvo integrada solo por senadores y diputados opositores y no contó con el quórum necesario ante la falta de los legisladores que apoyan a Morales, lo que podría avivar las tensiones en la nación.

Fue entonces que Áñez apareció varias veces en los medios con la voz quebrada y llorando, algo que ella ha explicado que no puede contener al ver los enfrentamientos sociales.

“Perdón que me quiebre. Ha sido muy duro, muy triste todo lo que hemos pasado estos días y me resulta muy difícil no estar en estas condiciones”, dijo Áñez en una de sus intervenciones.