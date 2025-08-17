Los bolivianos votan por un nuevo presidente, con dos candidatos de derecha como favoritos

Video Ordenan el arresto de Evo Morales, expresidente de Bolivia, por presunto abuso sexual a una menor

Los bolivianos acuden este domingo a las urnas para elegir a un nuevo presidente y renovar el Congreso en una jornada que podría poner fin a dos décadas de gobiernos de izquierda y marcar el regreso al poder de la derecha por primera vez en 20 años.

Unos 7.9 millones de bolivianos están registrados para votar en unas elecciones que implicarían uno de los cambios más dramáticos en la nación andina de 12 millones de habitantes, de confirmarse los pronósticos de prácticamente todos los sondeos.

La jornada se inauguró con una ceremonia en la que el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, llamó a los actores políticos a “respetar los resultados y aceptarlos con hidalguía” porque “la democracia se honra cuando se gana y se respeta la decisión soberana del pueblo”.

Elecciones en Bolivia: la derecha es favorita en los sondeos

Las preferencias de los votantes se han inclinado en todos los sondeos en dos candidatos opositores, ambos de derecha: el empresario y multimillonario Samuel Doria Medina, de 67 años, y el expresidente Jorge Quiroga (2001-2002).

Los dos han prometido solucionar la crisis caracterizada por la escasez de combustibles y los altos precios de los alimentos.

Bolivia ha sido gobernada en las últimas dos décadas por el Movimiento al Socialismo (MAS), desde que en 2006 los bolivianos eligieron al líder cocalero Evo Morales como el primer presidente indígena del país. Sin embargo, el partido ha vivido divisiones y ahora su actual candidato, Eduardo del Castillo, se ha ubicado en los últimos lugares de las preferencias.

Ni Morales, ni el actual presidente, Luis Arce, son candidatos en estos comicios.

El único representante de la izquierda que en algunos sondeos se ha colocado por momentos en el tercer lugar de las preferencias es Andrónico Rodríguez, presidente del Senado y pupilo de Morales, quien se postula en representación de Alianza Popular, una agrupación izquierdista.

Al votar en La Paz, Arce dijo a periodistas que hará una transición ordenada. “Haremos un tránsito democrático como está previsto. Vamos a entregar una salida democrática en este Bicentenario del país”, indicó. A a su vez llamó a la población a votar y sostuvo que ”debemos mostrar unidad y apostar por la democracia y demostrar que somos un país que resuelve sus diferencias pacíficamente".

Durante su administración, Bolivia, otrora rica productora de gas y con importantes recursos de litio por explotar, casi agotó sus reservas en dólares en los onerosos subsidios a los combustibles que llegan a los 11.3 millones de habitantes.

"La gente se ha cansado, yo veo mal (la situación): no hay gasolina, no hay diésel y tampoco gas" de uso doméstico, señaló a la agencia AFP Saturnina Sahuira, una vendedora ambulante de 47 años, en La Paz.

Acompañada de sus cinco hijos, esta indígena aimara le fue fiel al MAS por años. Ahora retrata el desencanto incluso del sector más favorecido con sus políticas asistencialistas, pues votará por un cambio, sin revelar cuál.

Se espera que haya que ir a un balotaje en octubre

Según las encuestas, ningún candidato obtendría los votos suficientes para ganar en primera vuelta, por lo que el país iría a un balotaje en octubre.

Para ganar en primera vuelta se debe obtener la mitad más uno de votos válidos o 40% de los votos válidos y una diferencia de al menos 10 puntos porcentuales sobre el segundo más votado. El mandato es de cinco años con la opción de ser reelecto una sola vez de forma continua.

De cualquier forma, y si en primera o segunda vuelta se confirman los sondeos, Bolivia seguiría una tendencia reciente en Latinoamérica, donde los líderes de derecha han ganado popularidad: en los últimos años, el libertario argentino Javier Milei y el empresario ecuatoriano Daniel Noboa han arrebatado el poder a la izquierda en sus países.

Evo Morales llama a anular el voto en región cocalera

Parte de la atención del país estará puesta en la región cocalera del Chapare, en el centro, desde donde el expresidente Morales ha llamado a anular el voto y sus seguidores amenazaron con impedir la votación después de que su líder quedara afuera de la carrera electoral por un fallo judicial que prohibió la reelección por más de una vez en el país, lo que le impidió postularse. Además, enfrenta una orden de detención por la presunta trata de una menor cuando era mandatario, acusación que él niega.

El líder cocalero, de 65 años, que durante su gestión logró reducir la pobreza y triplicar el PIB con su plan de nacionalizaciones, se peleó a muerte con Arce, lo que dinamitó al MAS.

Atrincherado en un pequeño poblado del Trópico de Cochabamba, bajo la protección de sus más leales, trata de evadir su detención. Desde allí promueve el voto nulo a falta de un candidato que apadrinar.

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, denunció que “partidarios del expresidente Evo Morales” están amenazando con bloquear rutas al finalizar la jornada electoral en la región cocalera del Chapare, feudo del exmandatario. Dijo que la policía y los militares han reforzado la vigilancia en la zona para evitar posibles conflictos.

En declaraciones a la agencia AP, Morales dijo el sábado qué aún no sabe qué hará si gana la derecha, cuyos candidatos anunciaron que lo detendrán para llevarlo a la cárcel. El político ha convocado a sus bases a una reunión el miércoles para tomar una decisión.

En tanto, el comandante de la policía Augusto Russo dijo que a pesar de las amenazas la situación era de relativa calma en el Chapare.

Elecciones en Bolivia: 34,000 mesas y observadores internacionales

Este domingo la circulación de vehículos está prohibida y hay 34,000 mesas que recibirán los votos. La jornada inició a las 8:00 am locales y se extenderá hasta las las 4:00 pm.

Poco más de 25,000 policías están movilizados para resguardar el proceso electoral, informó el ministro de Gobierno, Roberto Ríos.

En el exterior 369,000 bolivianos están llamados a votar principalmente en Argentina, Chile, España, Brasil y Estados Unidos.

La Unión Europea ha desplegado 82 observadores, 32 de los cuales permanecerán en el país por un largo plazo. En tanto, la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha destacado a 87 observadores bajo la dirección del exministro del Interior colombiano, Juan Fernando Cristo.

Una ruptura con dos décadas de socialismo: qué promete la derecha

Doria Medina y Jorge Quiroga encarnan el deseo de ruptura. Sus propuestas confluyen: implantar una economía de mercado y desmontar el modelo que implantó el MAS.

El primero promete un plan de choque de 100 días: "vamos a recobrar la estabilidad económica y después hacer una serie de cambios profundos en Bolivia para salir del estatismo", dijo a AFP.

El empresario hizo fortuna en la industria del cemento, el sector hotelero y en el de las comidas rápidas.

Su rival es un conocido de la política. Quiroga fue mandatario entre 2001 y 2002, cuando siendo vicepresidente asumió el poder en reemplazo de Hugo Banzer, un exdictador de los 1970 que luego fue elegido democráticamente pero renunció al enfermar de cáncer.

Quiroga anticipa una gran transformación: "Vamos a cambiar todo, absolutamente todo. Son 20 años perdidos".

Ambos fracasaron en más de un intento en llegar a la presidencia. También los junta su propósito de que Morales rinda cuentas ante la justicia.

Con información de AP y AFP.

