Crisis económica y rivalidad por el poder: ¿qué desencadenó el presunto intento de golpe de Estado en Bolivia?

Video Tensión en Bolivia: los momentos clave del intento de golpe de Estado y el cambio de la cúpula militar

Vehículos blindados chocaron contra las puertas del palacio de gobierno de Bolivia el miércoles cuando el presidente Luis Arce dijo que su país enfrentaba un aparente intento de golpe de Estado.

En cierto sentido, el levantamiento fue la culminación de las tensiones que se han estado gestando en Bolivia durante meses, con manifestantes llegando a la capital del país en medio de una grave crisis económica y mientras dos titanes políticos luchan por el control del partido gobernante.

Al mismo tiempo, el intento de apoderarse del palacio parecía haber carecido de un apoyo significativo, e incluso los rivales de Arce rápidamente cerraron filas para defender la democracia y repudiar el levantamiento.

¿Qué desencadenó esta acción militar?

El levantamiento del miércoles pareció estar encabezado por el comandante general del ejército Juan José Zúñiga, quien dijo a los periodistas reunidos en la plaza frente al palacio que “seguramente pronto habrá un nuevo gabinete de ministros; nuestro país, nuestro estado no puede seguir así”. Pero añadió que reconoce a Arce como comandante en jefe “por ahora”.

Zúñiga no dijo explícitamente si él era el líder del levantamiento, pero en el palacio, con golpes resonando detrás de él, dijo que el ejército estaba tratando de “restaurar la democracia y liberar a nuestros prisioneros políticos”.

¿Qué hay detrás de las recientes tensiones en Bolivia?

Los bolivianos han estado padenciendo cada vez más el lento crecimiento, la creciente inflación y la escasez de dólares, un cambio radical con respecto a la década anterior que algunos llamaron un “milagro económico”.

La economía del país creció más del 4% casi todos los años en la década de 2010 hasta caer al abismo con la pandemia de coronavirus. Pero los problemas comenzaron antes, en 2014, cuando los precios de las materias primas se desplomaron y el gobierno recurrió a sus reservas de divisas para sostener el gasto. Luego recurrió a sus reservas de oro e incluso vendió bonos en dólares a nivel local.

Arce había sido ministro de Finanzas durante casi toda la década de fuerte crecimiento, bajo el ícono izquierdista del presidente Evo Morales. Al asumir la presidencia en 2020, se encontró con un panorama económico sombrío debido a la pandemia. La disminución de la producción de gas selló el fin del modelo económico boliviano que arruinaba el presupuesto.

Hoy está agotado. Al luchar por importar combustible, las filas de automóviles se alejan de las estaciones de servicio con escasez de combustible. Este año el Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento de solo el 1.6%. Aparte de la caída pandémica en 2020, ese sería el crecimiento más lento de Bolivia en 25 años.

Con esta desesperación económica como telón de fondo, el presidente Arce y el exlíder Morales se han enfrentado en una lucha política que ha paralizado los esfuerzos del gobierno para abordarla. Por ejemplo, los aliados de Morales en el Congreso han frustrado sistemáticamente los intentos de Arce de endeudarse para aliviar parte de la presión.

¿Qué tan excepcional es este levantamiento militar?

Según un recuento, Bolivia ha tenido más de 190 intentos de golpe y revoluciones desde su independencia en 1825 en un ciclo repetitivo de conflicto entre élites políticas en áreas urbanas y sectores rurales privados de sus derechos.

Este ni siquiera es el primer presunto intento de golpe de Estado en los últimos años. En 2019, Morales, entonces el primer presidente indígena de Bolivia, se postuló para un tercer mandato inconstitucional. Ganó una votación disputada y plagada de acusaciones de fraude, lo que desató protestas masivas que causaron 36 muertes y lo llevaron a renunciar y huir del país.

Un gobierno interino de la oposición de derecha tomó el control, encabezado por Jeanine Áñez. El Movimiento Al Socialismo de Morales, conocido por su sigla en español MAS, lo calificó de golpe de estado.

Arce, el sucesor elegido por Morales, ganó las elecciones prometiendo restaurar la prosperidad de Bolivia, que alguna vez fue la principal fuente de gas natural de América Latina.

¿Cuánto poder político tiene Arce?

Morales, que todavía cuenta con un apoyo considerable de los cultivadores de coca y de los trabajadores sindicales, aparentemente no estaba contento con dejar que Arce se postulara para la reelección sin oposición. Después de regresar del exilio, el carismático populista anunció el año pasado planes para participar en la carrera presidencial de 2025, lo que desató una batalla campal por el control de un MAS fragmentado.

Cada hombre ha estado tratando de galvanizar el apoyo para sí mismo y socavar a su antiguo aliado. Esa lucha política ha paralizado los esfuerzos del gobierno para hacer frente a la creciente desesperación económica y los analistas han advertido que el malestar social podría ser explosivo.

“Arce carece del carisma, las habilidades políticas y el legado de Evo. Pero él controla el aparato estatal”, dijo en un mensaje de texto Benjamin Gedan, director del Programa para América Latina del Wilson Center, con sede en Washington. “Normalmente, las próximas elecciones servirían como válvula de presión. Pero con la candidatura de Evo en el aire, la oposición dividida y la economía en desorden, Bolivia está claramente al límite”.

A pesar de sus diferencias, ambos líderes se apresuraron a denunciar el miércoles lo que llamaron un intento de golpe de Estado. Lo mismo hizo la expresidenta interina de Bolivia, Áñez, quien dijo en X que Arce y Morales deberían ser eliminados en 2025.

Líderes de Chile, Paraguay, Brasil, Ecuador y la UE también expresaron su apoyo.

“Condenamos enérgicamente la inaceptable acción de fuerza por parte de un sector del ejército de ese país”, dijo el presidente de Chile, Gabriel Boric. "No podemos tolerar ninguna violación del orden constitucional legítimo en Bolivia ni en ningún otro lugar".

“Es una situación dinámica y hay una larga historia de golpes militares en Bolivia, pero muchos agentes de poder nacionales y globales se están alineando detrás de Arce”, dijo Brian Winter, vicepresidente del Consejo de las Américas, con sede en Nueva York.