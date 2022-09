El 19 de septiembre no es el día en el que más terremotos ha habido en México (y la razón tampoco es la que han dicho algunos famosos)

Tampoco, como muchos han afirmado, es responsabilidad del fuerte movimiento sísmico del 19 de septiembre que el volcán Popocatépetl haya tenido actividad y erupción. “Las respuestas volcánicas tampoco están vinculadas a este fenómeno, ni el de Colima, ni el Popocatépetl han tenido una variación en su comportamiento, según han informado quienes llevan un control de su actividad. De hecho no podríamos decir que no haya ningún tipo de relación entre un temblor y una erupción volcánica, pero, en general, esto no ocurre”.