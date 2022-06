El día que Petro conoció a Miami

Conservo las notas de esa entrevista. La denuncia estaba muy bien documentada. Lo que me contó se lo puedo donar a un biógrafo. Me pareció comprensible que como sospechaba que lo tenían chuzado era más conveniente una reunión personal. En cuanto a las grabaciones que traía, tuve que decirle con un poco de pena que ya las tenía. Me las había hecho llegar una fuente que estaba fuera de Colombia y con quien me comunicaba una vez a la semana. Las conservo todavía. En una de ellas Castaño, que si estuviera vivo y confesando no alcanzarían los archivos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para judicializar sus asesinatos, le declamaba desde el Nudo de Paramillo un poema de amor de Mario Benedetti a una estudiante de comunicación.