Fiscalía de Venezuela cita por segunda vez a Edmundo González, quien fue amenazado con cárcel por Nicolás Maduro

Edmundo González Urrutia, quien fuera el candidato de la oposición venezolana en las pasadas elecciones, fue citado por segunda ocasión para este martes por la fiscalía. Esto como parte de una investigación penal por mostrar las actas electorales para denunciar fraude en los comicios que según el ente electoral ganó el presidente Nicolás Maduro.

González Urrutia había sido citado por la fiscalía para este lunes y no acudió tras haber dicho que no contaba con las garantías de respeto al debido proceso.

El diplomático retirado de 74 años lleva tres semanas en la clandestinidad ante la ola represiva desatada por el régimen de Nicolás Maduro tras las elecciones.

Hasta el momento, el Consejo Nacional Electoral no ha mostrado actas creíbles que sustenten el presunto triunfo de Maduro en las presidenciales del 28 de julio.

"El fiscal general de la República (Tarek William Saab) se ha comportado reiteradamente como un acusador político. Condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso", comentó González Urrutia en un video en redes sociales.

“Rindo declaración ante ustedes que son los garantes de la soberanía popular”, agregó González y, dirigiéndose a Maduro, dijo: “Es hora de que entienda de una buena vez que la solución no está en la represión” sino en la verificación independiente y confiable de las actas electorales.

Venezolanos, rindo declaración ante ustedes, quienes son los garantes de la soberanía popular: pic.twitter.com/BlKjrjYZsO — Edmundo González (@EdmundoGU) August 26, 2024



"El Ministerio Público pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca (imputado, testigo o experto según la ley venezolana) y precalificando delitos no cometidos", continúa González, quien apareció por última vez en público dos días después de los comicios en una manifestación opositora en la capital.

Amenazado con cárcel por Maduro, que le tildó de "cobarde", se limita desde entonces a pronunciamientos vía internet.

El CNE proclamó a Maduro reelecto para un tercer mandato de seis años con el 52% de los votos, sin publicar el escrutinio mesa por mesa como exige la ley, y alegando que su sistema fue jaqueado. Por su parte, la oposición asegura que González Urrutia ganó con el 67% de los sufragios, según copias de actas que divulgaron en la web y que el chavismo califica de "forjadas".

Ante un recurso de Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dirigido por el chavismo, convalidó el jueves los resultados y acusó de "desacato" a González por negarse a ir a las audiencias. El opositor argumentó "indefensión".

La investigación penal por la que se cita a González

La investigación de la fiscalía tiene que ver justamente con la publicación de las actas electorales que hizo la oposición, que demostraban que González Urrutia habría obtenido muchos más votos que Maduro en las elecciones del 28 de julio.

La primera citación de González Urrutia se anunció el sábado en el marco de la investigación por "usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración", según un documento divulgado por la propia fiscalía.

En la investigación se acusa a González Urrutia y a la oposición de usurpar competencias que le corresponden al Poder Electoral, por la publicación de la plataforma digital en la que se dio a conocer lo que, según la oposición, son las actas de más del 80% de las 30,000 máquinas de votación electrónica del país, que muestran que su candidato obtuvo la victoria.

El abogado Joel García, que defiende a opositores encarcelados, advirtió que "por todo ese catálogo de delitos, la pena pudiese llegar a 30 años", el máximo en el país.

García denuncia "vicios" en la citación, que convoca a González a "rendir entrevista" sin aclarar "en calidad de qué es citado".

"Pareciera que es imputado (...). Si es así (...) debe comparecer acompañado de su defensa. Entonces el citado va a los tribunales y en un tribunal de control se designa a su defensor y es cuando puede acudir", dijo el jurista a la agencia AFP. "De no ser así, sería nula cualquier cosa que pudiese declarar", añadió.

Si un imputado deja de comparecer, la fiscalía podría solicitar a un tribunal una orden de arresto.

Tanto González Urrutia como la lideresa opositora María Corina Machado, quien promovió su candidatura tras ser inhabilitada para participar, se mantienen a resguardo desde el 29 de julio, después de que la fiscalía general abrió una investigación penal en contra de ambos después de que llamaron a militares y policías a retirar su respaldo a Maduro.

Machado ha aparecido en las convocatorias masivas de la oposición para alentar a sus seguidores a continuar defendiendo la que considera su victoria en las urnas. González Urrutia, por su parte, no ha sido visto en público.

Rechazo internacional a decisión del Tribunal Supremo de Venezuela

La independencia del CNE y el TSJ es puesta en tela de juicio por una misión de la ONU que evalúa la situación de derechos humanos en Venezuela. Estados Unidos, 10 países de América Latina y el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, rechazaron la sentencia del TSJ.

En esfuerzos por una negociación entre Maduro y la oposición, los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, insistieron en un comunicado conjunto en que deben publicarse resultados "desglosados y verificables". Lula y Petro habían propuesto una nueva elección, pero la idea ha sido rechazada por ambas partes.

El TSJ dijo en su sentencia que el material electoral analizado queda bajo su "resguardo" y exhortó al CNE a publicar "resultados definitivos", sin pedir detalles mesa por mesa.

Con información de AFP y AP.

