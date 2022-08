Niña fallece después de ser velada viva: un médico la había dado por muerta

"Cuando yo corrí a ver a la niña, ya me le habían quitado el oxígeno, el suero. Ya no hicieron nada, entonces yo agarro a la bebé y me abraza. Entonces les digo, ‘pero ella no está muerta’. Sentí fuerzas de ella. Y me dice el doctor: ‘¡Ya suéltala, ya no la maltrates!’ Y me agarró la mano y me encerró en un cuarto", relató.