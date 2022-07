Niña de 11 años es quemada con alcohol y una pistola taser en un albergue de Jalisco

“Ellos quisieron manejarlo como un accidente y no fue así”, comentó la madre. “La niña los acusó enfrente de ellos. Me dice ‘no mamá me echaron alcohol y me dieron un chicharrazo (pistola taser)', y señaló en su cuello, fue entonces que pensé en una opción de cómo sacarla, y dije que la llevaría a revisión".